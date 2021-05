Chi è Marco Gervasoni, il professore universitario perquisito per le accuse e gli insulti a Mattarella

Tra i perquisiti nell'ambito dell'inchiesta per i reati di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella c'è anche un professore universitario, Marco Gervasoni, dell'Università del Molise, che secondo gli inquirenti è risultato "in contatto con gruppi e militanti di ispirazione suprematista e antisemita tramite la piattaforma social russa VKontakte (simile a Facebook)".

Chi è Marco Gervasoni

Storico, saggista, docente di storia contemporanea, in passato anche direttore scientifico della Fondazione Craxi, Marco Gervasoni, oltre che editorialista oggi e in passato per numerosi quotidiani, è anche molto attivo e "polemico" sui social. Numerose sue posizioni controverse e commenti al limite sono finiti più volte sotto i riflettori. Quando lo scorso settembre commentò con un "Ma che è, n'omo?", la copertina del settimanale L'Espresso con la vicepresidente dell'Emilia-Romagna Elly Schlein, fu costretto a chiederle scusa in diretta su Tv8, incalzato dal conduttore Alessio Viola, mentre la stessa Università del Molise prese le distanze da lui. Ma Gervasoni ne ha avuto un po' per tutti, da Ilaria Cucchi ("La Segre dei poveri") a Liliana Segre, passando per Repubblica, la Sea Watch, Pd e M5s. Gervasoni finì nel report dell'Osservatorio Antisionismo per aver "twittato una serie di malevoli post cui sono seguiti decine di insulti contro Liliana Segre. Qualche esempio: ebrea di professione, stronza, vecchia rincoglionita, sionista pensa ai palestinesi, senatrice senza meriti che lucra sull'Olocausto, vecchia ignorante e in malafede, personaggio squallido, vecchia demente, Alzheimer".

Sul Foglio, Michele De Feudis lo definisce "studioso del populismo, neo ideologo del sovranismo e allo stesso tempo scatenato critico dell’establishment e dei tic della sinistra conformista", con posizioni "rigide" sul tema dell'immigrazione. In un tweet dell'11 maggio, condividendo un articolo di Maurizio Belpietro su La Verità dal titolo 'Per i clandestini il Covid non esiste. I controlli valgono solo per noi", Gervasoni scrive: "Si chiama grande sostituzione", citando lo scrittore francese Renaud Camus (condannato per incitamento all'odio razziale nel 2014 e più recentemente a risarcire due associazioni antirazziste). Un'altra polemica dopo un tweet ("Ha ragione Giorgia Meloni, la Sea Watch va affondata. Quindi Sea-Watch bum bum, a meno che non si trovi un mezzo meno rumoroso"), gli costò la docenza a contratto alla Luiss.

Feltri e Meloni difendono Gervasoni

"Giù le mani da Gervasoni, che è un ottimo professore ed eccellente editorialista con l'unico vizio di non essere di sinistra", ha twittato questa mattina il direttore di Libero Vittorio Feltri, mentre Giorgia Meloni sui social ha scritto: "Mi auguro ci siano ragioni solidissime per una retata con perquisizioni affidate ai Ros nei confronti di 11 persone tra cui giornalisti, professori e professionisti accusati di una 'rete sovranista' su internet e forse di 'vilipendio al presidente della Repubblica'. Attendiamo di conoscere le gravissime accuse alla base di questa azione giudiziaria, in mancanza delle quali ci troveremmo davanti a un episodio che ricorda sinistramente i peggiori regimi autoritari". Intanto è arrivato già il commento della ministra dell'Università, Cristina Messa, che si è detta "certa che l'Università del Molise prenderà seri provvedimenti contro il professor Gervasoni e comunque li solleciterò a farlo".