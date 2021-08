È morta Maria Oliva, la donna più anziana d'Italia

È morta nella sua casa di Monte, quartiere di Piazza Armerina, pittoresto borgo medievale in provincia di Enna dove ha vissuto tutta la sua esistenza, la donna più anziana d’Italia: Maria Oliva, per tutti “nonna Marietta”, si è spenta a 112 anni, onorata dall’affetto della sua grande famiglia.

Lucida sino all’ultimo nonostante fosse bloccata a letto da più di due anni, nonna Marietta lo scorso 16 aprile aveva festeggiato il compleanno da record circondata dalle foto dei nipoti e dei pronipoti, che a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus non avevano potuto esserle accanto tutti insieme. Per lei il nipote Danny Catalano aveva organizzato una piccola festa, cui aveva partecipato anche il sindaco Nino Cammarata.

Nata il 16 aprile del 1909, oltre alla pandemia era sopravvissuta a due guerre e a un’altra pandemia, quella di Spagnola, vivendo in prima persona oltre un secolo di storia e diventando un simbolo di resilienza: “Purtroppo da due anni a questa parte non è più la stessa festa, non possiamo festeggiarti alla grande, ma non posso farti passare inosservata - aveva scritto su Facebook Danny Catalano, nipote di nonna Marietta, lo scorso 16 aprile - Sei stata la madre e dopo nonna per la tua famiglia e con gli anni sei diventata anche la nonna della città di Piazza Armerina, della provincia di Enna e poi della Sicilia, arrivando ad esserlo del Sud Italia e dal 23 giugno 2020 Nonna d’Italia. Sei la nonna di tutti gli italiani”.

La donna e l'uomo più anziani d’Italia

Scomparsa Maria Oliva, l’attuale Decana d’Italia è Ida Zoccarato, 112 anni, nata il 24 maggio 1909 e residente a Padova. Maria Antonia d’Amore di Cerchio (L’Aquila), ne compirà anche lei 112 il 20 ottobre, mentre l’uomo più anziano d’Italia è Antonino Turturici, 109 anni, nato il 18 gennaio 1912 e residente a Caltabellotta (Sicilia).