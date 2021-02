Mariano Amici e il tampone al kiwi: "Una follia"

Riecco Mariano Amici. Lo avevamo lasciato giovedì a “PiazzaPulita”, lo ritroviamo solo tre giorni dopo a “Non è l’Arena”, il talk condotto da Massimo Giletti su La7, dove ieri sera il medico di base di Ardea, sul litorale romano, è stato protagonista di un accesso scontro con l’infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti e il giornalista Luca Telese. Nel corso della puntata è stato riproposto anche il “famoso” video in cui Amici e altri due camici bianchi sottopongono alcuni tipi di frutta al test rapido per l'individuazione dell'infezione da coronavirus. E dopo 15 minuti il tampone effettuato sul kiwi restituisce un risultato positivo. Come avevamo già spiegato, si tratta di un esperimento che non ha alcun significato. Per un motivo molto semplice: il tampone può reagire al kiwi in modi che non sono stati analizzati, dal momento che non sono i kiwi che devono essere testati, bensì gli esseri umani.

Amici del resto sostiene non da oggi che "il tampone non serve assolutamente a nulla, perché non è affidabile, non è validato e non è diagnostico" e che "il virus Sars-Cov-2 non è mai stato isolato". Ma il medico di Ardea ha anche altre convinzioni incrollabili. Ieri sera a 'Non è l’Arena' ha spiegato che chi si vaccina contro Covid-19 può trasmette il virus ai sani e che "il vaccino fa venire la malattia in forma più grave! ". Affermazioni che non trovano alcun riscontro nella letteratura scientifica, nonostante Amici sostenga il contrario.

Lo sdegno di Galli e Ricciardi sul caso del "tampone al kiwi"

Sul caso del dottor Amici è intervenuto di recente anche Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici e odontoiatri di Roma e provincia, il quale ha spiegato che "il suo intervento alla trasmissione Piazzapulita" su La7 "sarà messo agli atti" e che quelle di Amici sono affermazioni "gravissime".

E con l’ospitata da Giletti il camice bianco si è guadagnato gli strali di molti illustri colleghi. A cominciare da Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, ch ha definito il test sul kiwi "una sciocchezza che non deve essere nemmeno presa in considerazione". Una scena da teatro, spiega l'esperto ad AdnKronos: "Se si usa un sistema in modo del tutto improprio, decontestualizzandolo, ci si può aspettare che succeda di tutto. Di cosa parliamo?", incalza Galli, secondo il quale "è sbagliato dare spazio a posizioni di questo tipo, correndo il rischio che qualche sprovveduto possa metterle sullo steso piano delle cose serie". Del resto, "quanta gente in Italia va regolarmente dai maghi? Questo è un Paese in cui ci sono persone che cercano aiuto nei maghi e nel soprannaturale - osserva l'infettivologo - ed è quindi disponibile a credere a personaggio come questo. E' sbagliato dargli voce in una situazione grave come quella che stiamo vivendo. Siamo come in guerra, e questo tipo di posizione fa danni".

Ci va giù duro anche Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute. "Queste cose vanno ignorate. Non bisogna dare il palcoscenico, in particolare se si ha largo seguito, a persone che non hanno nessuna cognizione dell'evidenza scientifica. Il fatto in sé è una cretinata che si commenta da sola".

Matteo Bassetti: "Il tampone al kiwi è una follia"

E non le manda a dire neppure Matteo Bassetti che definisce il tampone al kiwi "una follia, una fake news che promossa da un medico butta discredito sulla categoria e io mi dissocio completamente. Non sanzionare questi comportamenti è gravissimo, soprattutto per chi non li sanziona".

"Ci deve essere un segnale forte da parte dell'Ordine dei medici e della Regione Lazio" dice Bassetti all'Adnkronos, "visto che è un medico in convenzione con il Servizio sanitario regionale, per tutelare i colleghi e i pazienti. Non si può pensare che una persona del genere curi le persone". "Credo che ieri sera nella trasmissione condotta da Massimo Giletti si sia toccato il punto più basso a livello scientifico e televisivo da quando è iniziata la pandemia - rimarca Bassetti - Questo signore (Amici, ndr) ha buttato discredito sulla categoria e io mi dissocio completamente da quello che ha detto: falsità, menzogne e idiozie, gravissime. Questo medico ha detto che visita i pazienti senza mascherina, quindi nega il fatto che il virus si trasmette proprio cosi; ha detto che i vaccini trasmettono il coronavirus e sappiamo bene che non è così; ha affermato che modificano il genoma umano ed è falso".

"Ha fatto - incalza l'invettivologo - un falso esperimento facendo un tampone a un kiwi e mettendo il camicie a due personaggi che non sono medici, sprecando anche un tampone. Un esperimento senza nessun protocollo e autorizzazione, completamente antiscientifico. Come comunità medica-scientifica - conclude Bassetti - dobbiamo essere uniti nel condannare questi personaggi che spero non vengano più invitati nelle trasmissioni televisive".