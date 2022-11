Marò, Massimiliano Latorre chiede un risarcimento danni allo Stato

Il marò Massimiliano Latorre potrebbe chiedere i danni allo Stato. Il motivo? Il fuciliere della Marina venne rispedito in India dove avrebbe rischiato la pena di morte per la nota vicenda che lo ha visto accusato - insieme al collega Salvatore Girone - dell'omicidio di due pescatori indiani nel febbraio del 2012 al largo delle coste del Kerala. A riportare la notizia è Il Fatto Quotidiano in un articolo firmato da Alessandro Mantovani. I due marò furono detenuti 106 giorni in India, prima di ottenere un permesso per tornare in Italia che però permise ai due fucilieri di restare non più di un mese sul suolo natio. Il 31 agosto del 2014 Latorre venne colpito anche da un'ischemia che ne rese necessario il ricovero nel dipartimento di neurologia di un ospedale di New Delhi. Ora potrebbe chiedere i danni allo Stato per le vicissitudini subite. La richiesta di risarcimento tuttavia non sarebbe stata ancora quantificata.

Caso Marò, ecco perché l'inchiesta è stata archiviata

La vicenda processuale dei due marò si è conclusa lo scorso gennaio con l'archiviazione delle accuse decisa dal Gip di Roma. Già alcuni mesi prima la Corte suprema indiana aveva chiuso tutti i procedimenti contro i due fucilieri, solo dopo - è bene ricordarlo - il deposito di 1,1 milioni di euro a titolo di risarcimento per i parenti dei due pescatori uccisi.

"È chiarissimo come, più che legittimamente Latorre e Girone si trovassero in una situazione tale da far pensare a un attacco di pirati alla Enrica Lexie, ragion per cui nessuna perplessità potrebbe giammai residuare sul fatto che i due militari abbiano agito in stato di legittima difesa, almeno, putativa" si legge nel dispositivo. I due marò dunque agirono per legittima difesa. E anche qualora, scriveva ancora il Gip, "residuasse nella loro condotta un qualche profilo colposo, ovviamente tutto da accertare, il relativo reato di omicidio colposo sarebbe definitivamente prescritto".