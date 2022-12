Marocchini in Italia: quanti sono e che lavoro fanno

Dopo la qualificazione in semifinale ai mondiali di calcio in Qatar 2022 per la prima volta nella sua storia, cresce l’interesse verso il Marocco o meglio verso la comunità marocchina in Italia visto che si tratta della prima comunità extra Ue più numerosa nel nostro Paese. Su quasi 3,3 milioni di stranieri non comunitari presenti in Italia, l'11,8% proviene dal Marocco. Stiamo parlando di circa 398mila persone: dove vivono e che lavoro fanno?

La comunità marocchina in Italia

I flussi migratori in uscita dal Marocco sono iniziati negli anni '60 a causa di una forte crisi economica che ha portato la disoccupazione a livelli piuttosto elevati nel Paese nordafricano. E così molti marocchini sono partiti alla volta dell'Europa vista la concomitante richiesta urgente di manodopera da parte di alcune economie europee (Francia, Germania, Paesi Bassi e Belgio). Dagli anni '80 in poi il fenomeno si è intensificato, iniziando ad interessare anche l’Italia e la Spagna. Con il passare del tempo si è passati da una migrazione di tipo lavorativo, avente quali protagonisti singoli individui, ad una migrazione di tipo familiare. Anche il tipo di lavoro è cambiato, i marocchini sono passati da ambulanti ad imprenditori.

La comunità marocchina d’Italia è la terza più grande d’Europa, dopo quella spagnola e francese (dati Eurostat). È la prima comunità extra Ue in Italia: conta 397.889 individui, con un sostanziale equilibrio a livello di genere: il 53,1% sono uomini e il 46,9% sono donne (La comunità marocchina in Italia - rapporto del ministero del Lavoro 2021). In media hanno 33 anni, con una quota bambini molto alta. Quasi un marocchino su tre che soggiorna regolarmente in Italia è un minore (29%). Si tratta della percentuale più alta di minori extra Ue presente in Italia, seconda solo agli egiziani, frutto della stabilizzazione di cui abbiamo parlato sopra.

Uno su cinque sceglie la Lombardia

Il 67,5% dei cittadini marocchini in Italia vive nel Nord del Paese, ossia nelle aree dove c’è una maggiore offerta di lavoro. La Lombardia risulta essere la prima regione per presenze marocchine: 93mila, vale a dire il 22,1% di tutti i marocchini in Italia con regolare permesso di soggiorno. A seguire troviamo l'Emilia-Romagna con il 14,5% e il Piemonte con il 12,7%. Nel Lazio gli stranieri di origine marocchina sono poco meno di 15mila (3,5% sul totale) mentre in Campania sono più di 23mila (5,5%).

Quella marocchina è una comunità che generalmente tende ad integrarsi. Lo dimostrano i dati sui matrimoni misti, pari al 9,1% del totale, secondi solo agli ucraini. La maggior parte dei marocchini viene in Italia per motivi di famiglia (55%) mentre il 42,4% lo fa per lavoro. Il tasso di occupazione dei marocchini residenti in Italia tra 15-64 anni si attesta al 43,2%, con un valore più alto se si considera solo la popolazione maschile (64,7%). In ogni caso, si tratta di uno dei livelli più bassi di occupazione tra gli stranieri non comunitari residenti in Italia.

Lavorano nell’industria e nel commercio

Secondo il rapporto 2021 del ministero del Lavoro, la comunità marocchina che vive in Italia ha saputo trovare una propria specifica collocazione nel mercato del lavoro italiano, attraverso la specializzazione nel lavoro manuale, svolgendo quei lavori che molti italiani non vogliono più fare. Il profilo prevalente tra gli occupati marocchini è quello di un soggetto maschile impiegato in lavori manuali non qualificati (solo il 4,9% ha una laurea) mentre le donne operano soprattutto nei servizi sociali e alle persone (55%). Il 34,9% dei marocchini residenti in Italia lavora nel settore dell’industria, il 26,1% nel commercio, il 16,1% nei servizi e il 12% in agricoltura.

Sono anche abili imprenditori. La comunità marocchina risulta ormai da anni prima in Italia per numero di titolari di imprese individuali, seguita da quella cinese. Sono infatti 63.813 i titolari di imprese individuali di origine marocchina al 31 dicembre 2020, pari al 16,3% circa degli imprenditori non comunitari in Italia. La componente femminile interessa solo il 12,9% del totale, il settore prevalente di investimento è quello del commercio (68% del totale).