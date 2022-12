Marocco ai quarti di finale: esplode la festa nelle piazze italiane

Il Marocco vince ancora ai mondiali in Qatar 2022. Ha battuto la Spagna per 3-0 qualificandosi ai quarti di finale per la prima volta nella storia. Esplode la festa dei tifosi marocchini in Italia: migliaia di persone si sono riversate nelle piazze delle principali città italiane, da Milano a Torino, mandando in tilt la circolazione. I supporters rossoverdi sono scesi nelle strade con magliette e bandiere, scandendo cori e bloccando il traffico. Esplosi anche diversi fuochi d'artificio.

Polizia e carabinieri stanno monitorando la situazione per evitare che si ripetano i disordini che si sono registrati a Bruxelles il 1° dicembre scorso, quando il Marocco ha battuto il Canada per 2-0. Al momento non si registrano particolari criticità.