Il Marocco batte il Portogallo e i tifosi paralizzano il traffico in città

Continua la favola del Marocco che, dopo aver battuto 1 a 0 il Portogallo, è la prima squadra africana nella storia del calcio a qualificarsi per una semifinale del campionato del mondo.

Ancora una vittoria. Ancora festa grande. Ancora traffico bloccato e fuochi d’artificio. Questa volta in corso Buenos Aires a Milano dove, nella serata di sabato 10 dicembre, intorno alle 18, sono partiti canti e caroselli rossoverdi. In migliaia si sono riversati al centro della strada esplodendo fuochi d'artificio e dando vita alla festa che celebra l’impresa degli uomini di Regragui.

Il traffico in zona è completamente paralizzato. Scene simili si erano viste. In primis lo scorso 7 dicembre (quando la nazionale nordafricana aveva battuto la Spagna) e anche il 1° dicembre quando il Marocco aveva vinto 2-1 contro il Canada. Durante i festeggiamenti del 7 dicembre, i supporter marocchini avevano distrutto anche diversi arredi urbani in piazza Gae Aulenti.