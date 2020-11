"Ho il cancro ma il mio vero problema sei tu che non porti la mascherina"

"Io ho il cancro ma il mio vero problema sei tu. Tu che non porti la mascherina. Tu che passi più tempo in giro che in casa. Tu che te ne freghi delle regole". Sono le parole di Martina Luoni, 26enne milanese malata di tumore che nei giorni scorsi aveva denunciato la propria condizione con un video su Instagram diventato virale.

Martina Luoni: "Il mio problema sono le persone che non mettono la mascherina"

"Io, ventiseienne malata di cancro, per il Covid non posso essere curata. Gli ospedali sono al collasso e ci vengono tolte le visite, non è giusto", diceva in quel video Martina Luoni, che vive a Milano e ha voluto raccontare il suo incubo da malata oncologica durante l'epidemia di coronavirus. Da tre anni Martina combatte contro un tumore al colon. Sta vivendo sulla sua pelle gli effetti di questa pandemia sul sistema sanitario. Ora la ragazza è diventata protagonista di una campagna di sensibilizzazione di Regione Lombardia.

"Non capisci che è l'unico modo che abbiamo per non riempire gli ospedali? - continua la ragazza nel filmato di sensibilizzazione al rispetto delle norme anti contagio -. Per permettere a medici e infermieri di avere spazio e tempo per tutti i malati. Non solo quelli di covid ma anche quelli di cancro, come me".

Quello di Martina Luoni era diventato un piccolo caso mediatico con l'assessore al Welfare Giulio Gallera che era intervenuto dopo il suo post (in cui affermava che il suo intervento per un tumore al colon era stato rimandato a causa dell'emergenza) assicurando come nessun intervento oncologico sia mai stato sospeso in Lombardia a causa del coronavirus. Anche i medici stessi della 26enne avevano parzialmente rettificato la sua versione, spiegando di non aver mai detto che l'operazione era stata annullata. Nel frattempo, dalla Campania, l'istituto per i tumori Pascale di Napoli si era offerto volontario per ospitare l'intervento di Martina.