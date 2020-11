Martina Luoni: "Ho 26 anni e ho il cancro, per il covid gli ospedali non possono curarmi"

Il suo video-appello su Instagram è diventato virale. "Io, ventiseienne malata di cancro, per il Covid non posso essere curata. Gli ospedali sono al collasso e ci vengono tolte le visite, non è giusto", dice Martina Luoni, che vive a Milano e racconta il suo incubo da malata oncologica durante l'epidemia di coronavirus. Da tre anni Martina combatte contro un tumore al colon. Sta vivendo sulla sua pelle gli effetti di questa pandemia sul sistema sanitario.

"Una cosa molto grave, che tocca me e tantissime altre persone che mi hanno contattato per condividere con me le loro esperienze. Ho voluto dare voce a tutti loro. La mia è sia una denuncia sia un appello"

E per questo ha postato su Instagram un video in cui denuncia la situazione negli ospedali lombardi ai tempi del coronavirus. "Con questo video racconto per chi non mi conoscesse in breve la mia storia ma non solo... questo video è una DENUNCIA sulla situazione sanitaria in Lombardia - scrive Martina Luoni -. Io come tante altre persone malate oncologiche stiamo vivendo un periodo molto difficoltoso come se non bastasse la nostra patologia ora dobbiamo anche combattere contro una pandemia globale che fa CHIUDERE ambulatori e saltare visite".

L'appello di Martina Luoni: ""Ho 26 anni, un cancro al colon e non posso più essere curata"

E continua: "Ecco, con questo video vorrei riuscire a dare voce a chi come me si trova ogni giorno a combattere per la propria vita e non si può permettere di essere rimandato perché il sistema sanitario è al collasso e le attività CHIRURGICHE NON possono essere sospese! Facciamo arrivare questo messaggio lontano grazie al potere della condivisione, aiutatemi a condividere il video e tagghiamo anche nei commenti chi potrebbe aiutarci a far arrivare questo grido lontano!".