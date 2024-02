Mary Poppins "è discriminatorio": in Regno Unito sarà vietato ai minori di 12 anni

Chi avrebbe detto che Mary Poppins, cult Disney del 1964, potesse essere un film da vedere "alla presenza di un adulto"? Eppure, a 60 anni dall'uscita in sala, la magica pellicola celebre tra almeno tre generazioni è stata riclassificata da categoria 'U', che sta per "universal" (per tutti) a "Pg", cioè per "parental guidance" (con la presenza di un adulto per i minori di 12 anni).

Il cambio di classificazione è stato scelto dal British board of film classification (Bbfc), a causa del "linguaggio discriminatorio" presente nel film. Spoiler: non è l'impronunciabile superfragilistichespiralidoso ad essere finito sotto accusa, bensì il meno noto "ottentotti".

Cosa significa "ottentotti"

Il termine "ottentotti" viene utilizzato nel film con riferimento ai Khoekhoe, una popolazione nomade dell'Africa australe. Il soprannome significa letteralmente "balbettanti", e veniva usato dai coloni olandesi per riferirsi alla lingua, evidentemente incomprensibile alle loro orecchie, utilizzata dal gruppo nomade. Più precisamente, in Mary Poppins questa parola viene usata per riferirsi agli spazzacamini con la faccia sporca di fuliggine.

"Dalla nostra ricerca sul razzismo e sulla discriminazione comprendiamo che una preoccupazione fondamentale per i genitori è la possibilità di esporre i bambini a un linguaggio o a un comportamento discriminatorio, che potrebbero trovare angosciante o ripetere senza rendersi conto del potenziale reato", ha spiegato l'ente britannico Bbfc.