"La pandemia è imprevedibile: potrebbero tornare le mascherine al chiuso"

Dopo Italia e Spagna anche Francia e Regno Unito si aggiungono alla lista dei paesi che hanno deciso di imporre il test covid agli arrivi dalla Cina. Mentre Pechino parla di "sabotaggio" e "misure discriminatorie", l’Oms ha chiesto alle autorità cinesi di condividere in tempo reale i dati sull'epidemia. In particolare, l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha "chiesto ancora una volta la condivisione regolare di dati specifici e in tempo reale sulla situazione epidemiologica, dei dati sulle vaccinazioni somministrate e sullo stato delle vaccinazioni, soprattutto nelle persone vulnerabili e negli ultrasessantenni".

In Italia "potrebbero tornare le mascherine al chiuso"

Secondo il ministro della Salute Schillaci al momento non c’è nessuna nuova variante, ma "per i fragili sono consigliabili il vaccino e la mascherina a Capodanno". "Con più casi, potremmo consigliare la mascherina", ha dichiarato il ministro, Intanto in una circolare del ministero della Salute viene chiesto alle regioni di rafforzare la sorveglianza e i sequenziamenti perché la situazione "è imprevedibile" e l'Italia deve "prepararsi" a un inverno con più rischi. In Lombardia sono stati riaperti due covid hotel.

Se la situazione peggiora potrebbero tornare le mascherine al chiuso e lo smart working. "L'utilizzo di mascherine è efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori e nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico con grave impatto clinico e/o sul funzionamento dei servizi assistenziali, potrebbe essere indicato il loro utilizzo in spazi chiusi, finalizzato in particolare a proteggere le persone ad alto rischio di malattia grave", si legge nella circolare diffusa alle regioni.