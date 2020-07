La mascherina? Come gli occhiali: "Portarla sempre, anche all'aperto"

"La mascherina all'aperto se sei troppo vicino va indossata". Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di La Vita in Diretta Estate su Rai Uno sottolineando che ormai questo dispositivo deve essere come gli occhiali: "Quando usciamo la dobbiamo portare con noi". Se si sta all'aperto e "c'è troppa gente, bisogna metterla. La prevenzione si fa con distanza di sicurezza, mascherina se sei al chiuso" o se non si rispettano le distanze, "lavaggio delle mani e se hai sintomi - raccomanda - avverti il tuo medico".

Se in questi giorni colpiscono le immagini della movida e delle spiagge, "le regole" anti-Covid "vengono disattese da una minoranza - aggiunge Sileri - E i dati sono dalla nostra: vediamo piccole variazioni quotidiane, ma abbiamo una media di 150-200 nuovi contagi al giorno, il numero dei morti è sempre più basso e le terapie intensive si stanno liberando". "L'estate ha aiutato contro il virus, ma dove non c'è distanza di sicurezza la mascherina deve essere indossata", conclude.

Quanto le divergenze tra le opinioni degli scienziati, Sileri utilizza un ottimo esempio per sostenere come le discussioni fra scienziati devono essere fatte a porte chiuse: "Se devo operare una persona di tumore all'intestino e la discussione che io faccio con i colleghi la faccio davanti al paziente, lui non si opera più".

"Laddove la distanza di sicurezza non può essere mantenuta va assolutamente indossata la mascherina. Rimaniamo distanti e indossiamola. Deve diventare un'abitudine, almeno per ora". Le parole del Viceministro della Salute @piersileri a #LaVitaInDiretta su #Rai1#22luglio #covid pic.twitter.com/lq1ClVKLUr — La Vita in diretta (@vitaindiretta) July 22, 2020

Se in Italia si assiste al balzo dei nuovi contagi, raddoppiati oggi rispetto ai ieri, nel mondo sono più di 15 milioni le persone che hanno contratto il coronavirus Sars-Cov-2 dall'inizio della pandemia, e secondo gli ultimi dati forniti oggi dalla Johns Hopkins University il numero dei morti è salito a 617.832.

Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito dalla pandemia con quasi quattro milioni di casi (3.915.780), davanti a Brasile (2.159.654 infezioni) e India (1.193.078).