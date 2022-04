Al cinema senza mascherina dal 1º maggio 2022?

Mascherine al chiuso, sì o no? "Il governo decida al più presto, si attendeva una decisione già verso il 20 aprile dopo le festività pasquali e invece oramai siamo arrivati al secondo weekend e quasi alla vigilia del Primo Maggio...". E' quanto chiede Mario Lorini presidente dell'Anec, l'associazione nazionale esercenti cinema, intervistato dall'AdnKronos, che lamenta: "Raccogliamo ancora notizie alterne, fra chi spinge e chi frena sul mantenimento delle mascherine nei luoghi chiusi. Per noi, la misura migliore consiste nel togliere l'obbligo, accompagnata da una forte raccomandazione a tenerla, come scelta consigliata e non come misura obbligatoria".

Lorini continua: "Abbiamo rispettato al massimo ogni misura; non abbiamo neanche alzato la voce, davanti alle spiegazioni della scienza e alle esigenze di sicurezza. Ma ora devono essere comprese le nostre condizioni: se i cinema, come i teatri, si classificano come luoghi sicuri, perché poi sono penalizzati rispetto ad altri luoghi, come ad esempio i ristoranti, che certo non sono più sicuri delle sale cinematografiche? Serve coerenza con gli altri luoghi ricettivi. E poi, teniamo presente che tranne in caso di grandi eventi, che sono rarissimi casi, i cinema si stanno riempiendo per meno della metà della loro capienza...". Inoltre, osserva il presidente dell'Anec, "l'andamento non più pandemico ma endemico del Covid, ha già consigliato a Paesi simili all'Italia come la Francia, dove l'obbligo delle mascherine è stato abolito, la Germania, la Spagna, di attenuare le misure di sicurezza prese nel momento della massima emergenza. Cerchiamo di non esacerbare la situazione italiana", è la raccomandazione di Mario Lorini.

''Non abbiamo ancora deciso''. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha risposto all'Adnkronos a proposito del mantenimento o meno dell'obbligo delle mascherine nei cinema e nei teatri. Franceschini partecipa questa mattina a Venezia alla cerimonia di consegna dei Leoni d'oro della Biennale Arte.

"L'obiettivo non è contagi zero, ma arrivare alla convivenza col virus. Mi auguro che sulle mascherine al chiuso si vada verso una raccomandazione e non più un obbligo. Vedo che i cittadini oggi sono responsabili. L'indicazione è di mantenerle dove c'è concentrazione come nei mezzi pubblici, nei supermercati, nei cinema. E' ora di dare fiducia agli italiani", dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite questa mattina a Sky Tg24. Sulle mascherine al chiuso dopo la scadenza dell'obbligo dal primo maggio "si arriverà a una sintesi la prossima settimana", chiosa. Sulle mascherine obbligatorie o meno al chiuso la decisione ufficiale del governo arriverà la prossima settimana.

Mascherine e Green Pass: l'elenco dei luoghi in cui serviranno ancora dal 1º maggio