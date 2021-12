Le mascherine Ffp2 a un euro

Se gli italiani sono tornati a dover portare le mascherine praticamente ovunque e sono anche costretti ad usare le Fffp2, torna il tema che era già stato per i tamponi: cioè il fatto che un obbligo imposto non debba poi gravare troppo sulle tasche dei cittadini. Per questo il Governo sta ragionando su un prezzo calmierato per le mascherine, che potrebbe essere anche di un euro.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “È stata data una risposta precisa su questo nel consiglio dei ministri di ieri. E’ previsto un prezzo calmierato per le Ffp2 e credo sia una misura giusta perché, nel momento in cui abbiamo obbligato i cittadini, anche coloro che si sono vaccinati, a indossarle, credo non sia giusto gravare con ulteriori costi i cittadini. Credo che dobbiamo ragionare nell’ordine di idee del costo di un euro”. Per questo il sottosegretario ha anche confermato come il Ministero abbia incaricato il commissario Figliuolo di avviare un percorso con le farmacie e non solo per arrivare al prezzo al ribasso così come era stato appunto per i tamponi.

Proprio per i disagi economici che la pandemia continua a rappresentare per le famiglie, la deputata del Movimento 5 stelle Carmela Grippa ha presentato un ordine del giorno che ha avuto parere favorevole dal Governo per ridurre i prezzi delle mascherine Ffp2. “Sono soddisfatta - si legge in una nota - che nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri l’esecutivo abbia deciso di incaricare la struttura commissariale perché possa stipulare nuove convenzioni con le farmacie per calmierare i prezzi. E’ una scelta di civiltà e giustizia nei confronti di tanti cittadini meno fortunati”.

Soddisfatto anche il deputato del Pd Walter Verini: "Il governo ha accolto l'ordine del giorno che avevamo presentato per impegnare l'esecutivo a intervenire per calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 il cui uso, giustamente, è stato reso obbligatorio per molti contesti, per luoghi al chiuso, per molte categorie e fasce di popolazione. Con l'obiettivo, anche con queste decisioni, di contrastare meglio la diffusione del virus Covid. Accogliendo il nostro odg, il governo ha assunto un impegno positivo, da rendere efficace prima possibile, da subito. Questo tipo di mascherine, maggiormente protettive, ha come noto un costo largamente superiore a quello di altri ( come le "chirurgiche") e non è pensabile che questo ricada su milioni e milioni di cittadini e famiglie che già sopportano tanti costi sociali della situazione che stiamo vivendo".