Le mascherine che lasciano passare il coronavirus

Le mascherine filtranti, ormai presidio irrinunciabile anti-Covid, a volte non si adattano correttamente al viso di chi le indossa, soprattutto nel caso delle donne. Lo evidenzia uno studio australiano pubblicato su 'Anesthesia' (rivista dell'Associazione degli anestesisti): secondo gli autori le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 ed Ffp3 non si adattano sempre correttamente a tutti i volti, specie quelli femminili.

"Il problema deriva dalla dimensione e dalla forma del viso" commenta con l'Adnkronos Salute il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco. "Per gli uomini a creare problemi è anche alla presenza della barba, sconsigliata nel caso delle mascherine Ffp2 ed Ffp3: al massimo sono 'consentiti' dei baffetti", aggiunge Pregliasco.

Mascherine che lasciano passare il coronavirus

L'analisi australiana ha rilevato che i dispositivi filtranti si adattano al viso dell'85% delle donne e del 95% degli uomini. Percentuali più elevate sono state riscontrate nei caucasici (90%) rispetto agli asiatici (84%). E percentuali particolarmente basse sono state riportate nelle donne asiatiche, dove la media è del 60%.

"Una protezione soddisfacente sarà fornita solo se i dispositivi facciali filtranti si adattano correttamente al viso dell'individuo, fornendo una perfetta tenuta facciale", spiega Britta von Ungern-Sternberg, co-autrice senior dello studio, del Perth Children's Hospital - The University of Western Australia a Perth. "La protezione diminuisce in presenza di una perdita - avverte - poiché l'aria non filtrata verrà aspirata all'interno della mascherina".

"A creare problemi nel caso delle donne sono soprattutto le mascherine chirurgiche", riprende Pregliasco. Per ovviare "noi in ospedale - dice il direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano - usiamo anche le visiere, per garantire una maggior sicurezza agli operatori".