Fino a quando si dovranno portare le mascherine? Nella seconda metà del mese di aprile è in programma una verifica del governo e degli esperti per definire le nuove norme anti covid e capire se sarà davvero possibile togliere del tutto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale. "Stiamo valutando i luoghi in cui sarebbe opportuno prolungare l'uso delle mascherine al chiuso come i mezzi di trasporto", ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, sottolineando che "anche se togliessimo l'obbligo, sono convinto che molti cittadini continueranno a indossare le mascherine se lo ritengono opportuno". "Credo - ha aggiunto - che da parte dei cittadini dopo due anni di pandemia ci sia una responsabilità diversa". "Molti ancora indossano la mascherina all'aperto e per quelle al chiuso credo che ci siano le condizioni per trasformare un obbligo in una raccomandazione", ha aggiunto Costa parlando a Rai News24. "Dopo due anni di pandemia, regole e restrizioni penso sia giunto il momento di dare fiducia agli italiani", ha sottolineato il sottosegretario alla Salute.

Le mascherine fino a quando?

Sembra ormai assodato che l'ultima misura a essere eliminata nel superamento graduale della gestione del Covid-19 sarà proprio quella che riguarda i dispositivi di protezione individuale. Cosa dicono le regole attuali? Fino al 30 aprile, esattamente come l'obbligo di green pass, bisognerà indossare i dispositivi Ffp2 per salire su aerei, treni e navi. Lo stesso vale per spostarsi all'interno di una città sui mezzi di trasporto pubblico, dove invece non è più richiesto alcun pass. Le mascherine Ffp2 dovranno essere indossate anche per andare ai concerti o al cinema. In discoteca basta invece una mascherina chirurgica, che si potrà togliere in pista da ballo. Anche per l'ingresso a negozi e musei è richiesta la chirurgica.

Tra le ipotesi, dal 1° maggio, c'è quella di eliminarle nei negozi e nei supermercati. Dovrebbero invece restare al cinema, a teatro, nelle sale da concerto e sui mezzi di trasporto: è possibile però che dalle Ffp2, ora obbligatorie, si possano utilizzare quelle chirurgiche. Le mascherine resteranno a scuola fino alla fine dell'anno: questo è già certo. E dovrebbero restare ancora in ufficio e nei luoghi di lavoro. Il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini, ha spiegato che si va verso proroga fino a fine giugno per il protocollo della sicurezza sul lavoro: un metro di distanza tra le persone e l'obbligo di indossare le mascherine, oltre che di sanificare le mani. La verifica si farà a fine aprile con i dati Inail, delle malattie sul lavoro, e quelli dell'andamento dei contagi.

Per arrivare a eliminarle del tutto, il calo dei contagi dovrebbe essere netto nelle prossime settimane. Se è vero che il virus non è scomparso, i dati di oggi sull'andamento della pandemia sono abbastanza confortanti: secondo l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, sono in calo questa settimana incidenza e indice di trasmissibilità Rt. L'incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 776 casi ogni centomila abitanti (01/04/2022-07/04/2022), rispetto a 836 ogni centomila abitanti della scorsa settimana (25/03/2022-31/03/2022). Nel periodo 16-29 marzo 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,15 (range 1,04-1,30), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando aveva raggiunto il valore di 1,24) e con un range che supera la soglia epidemica anche nel limite inferiore.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva, invece, è stabile al 4,7% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 7 aprile), contro il 4,7% (rilevazione giornaliera al 31 marzo). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 15,5% (dati al 7 aprile) rispetto al 15,2% (dati al 31 marzo).