Mascherine sul lavoro, si va verso una stretta?

Dal prossimo 1° luglio nei luoghi di lavoro privati la mascherina non sarà più richiesta? Difficile, anzi secondo alcune indiscrezioni di stampa l'obbligo dovrebbe restare e riguardare persino le più protettive Ffp2, e non più le semplici chirurgiche. L'obbligo ovviamente non riguarda tutti i lavoratori e gli esercenti di negozi, bar e ristoranti, ma solo coloro che nello svolgere la loro attività lavorativa non possono mantenere la distanza di sicurezza. Al momento secondo i protocolli la distanza è fissata a un metro, ma con il ritorno di quasi tutti i lavoratori all'attività in presenza potrebbe essere portata a due metri. L'obbligo resterebbe anche per coloro che lavorano a diretto contatto con il pubblico, come baristi, camerieri, sportellisti senza protezione in vetro o plexiglas, ma anche i cuochi o chi comunque maneggi cibo e quant'altro entri poi a diretto contatto con clienti e utenti.

Nelle prossime ore i rappresentanti di imprese, sindacati ed esecutivo si incontreranno per il necessario aggiornamento dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro privati, in scadenza giovedì 30 giugno. Se nel settore pubblico la circolare del ministro Brunetta ha già trasformato da tempo l'obbligo di mascherina in semplice raccomandazione, diverso è il discorso per il lavoro privato. La Cgil appare favorevole alla linea dell'auto-responsabilizzazione, ci sono altre sigle che spingono per mantenere invece un atteggiamento di maggior prudenza. Anche senza obbligo le aziende potrebbero sempre chiedere ai propri dipendenti di indossare una mascherine, ma senza un protocollo ognuno farà come gli pare. Non ci sono più le multe da 400 a mille euro da quando è decaduto, il 1° maggio scorso, l'ultimo decreto sulle misure anti-Covid.

Franco Locatelli, uno degli esperti più ascoltati dal governo, oltre che presidente del Consiglio superiore di sanità, fa il punto della situazione in un'intervista a Repubblica: a differenza delle scorse due estati, "siamo in una fase in cui è netto e consolidato l’incremento della circolazione virale, dovuto a due fattori. Abbiamo delle varianti con indici di contagiosità altissimi, a livello del morbillo, come Omicron Ba4 e Ba5 che oggi rappresentano già abbondantemente più del 50% dei ceppi virali identificati nel Paese. Il secondo fattore nasce dall’abbandono di gran parte delle misure non farmacologiche di contenimento", dice Locatelli. Si va verso la reintroduzione di alcuni obblighi, come le mascherine non solo nei trasporti ma anche altrove? "No e ne sono profondamente convinto. Ora continua - deve entrare in gioco la responsabilità individuale. Le mascherine vanno usate quando ci sono rischi di contagio". Nel lavoro privato c’è l’obbligo di mascherina nel pubblico no. Perché ? "La valutazione è stata dei colleghi del ministero Salute. Non vedo motivi per differenziare i comportamenti nei due ambiti - dice Locatelli - Chiaro poi che bisogna valutare il tipo di lavoro, dove viene svolto e con chi, facendo grande attenzione ai fragili".

Dopo quasi due anni e mezzo di pandemia, le mascherine non sono più obbligatorie in Italia nemmeno nella maggior parte dei luoghi al chiuso. L'obbligo, fino al 30 settembre, resta sui mezzi di trasporto pubblico (bus, tram, metropolitana e treni), e nelle strutture sanitarie comprese le Rsa. Dal 15 giugno 2022 non è più obbligatoria la mascherina in aereo, solo raccomandata.

Sono stati 48.456 i nuovi contagi da coronavirus in Italia ieri 26 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 44 morti. I tamponi processati sono stati 199.340, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 24,3%. Salgono le terapie intensive: 227 in totale (+2 rispetto a ieri) e i ricoveri ordinari pari a 5.532 (+190). Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 18.234.242 persone mentre le vittime salgono a 168.102. I guariti sono 17.332.700, 19.320 in più di ieri. Ad oggi in Italia sono 733.440 i positivi al Covid con un incremento di 29.961.