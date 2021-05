Nei ristoranti mascherine giù solo quando si mangia. Bassetti: "Imbarazzante, ci copriremo di ridicolo"

Da martedì 1° giugno bar e ristoranti potranno riaprire anche al chiuso, come stabilito dall'ultimo decreto Covid emanato dal governo. Proprio in vista della fase 2 delle riaperture, il Cts (Comitato tecnico scientifico) ha inviato alla Regioni nuove linee guida da osservare per far ripartire il settore della ristorazione, nonché gli accorgimento da adottare per la riapertura di piscine, palestre e stabilimenti balneari. Per quanto riguarda i ristoranti, il Cts raccomanda l'accesso ai locali tramite prenotazione e di mantenere l'elenco dei clienti per 14 giorni. C'è poi un'aggiunta: i clienti che saranno seduti al tavolo "dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie tranne nei momenti del bere e del mangiare". Insomma, la mascherina andrà portata sempre, tranne che durante la masticazione del cibo e durante i sorsi delle bevande. No alle chiacchiere al tavolo con la mascherina abbassata.

Mascherina giù solo se si mangia, Bassetti: "Proposta imbarazzante"

Una raccomandazione che non è passata inosservata. E che secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, sarà sostanzialmente inutile. "Saranno cene in maschera o forse potremmo pensare a progettare delle mascherine con la fessura per il cibo e magari bere con la cannuccia?" ha ironizzato il camice bianco con una certa dose di sarcasmo. "Trovo tutto questo è ridicolo e pericoloso. Si tratta di una proposta imbarazzante senza alcun fondamento scientifico che genera solo paura e confusione". "Se sarà adottata - ha aggiunto l'infettivologo genovese - coprirà l'Italia di ridicolo rispetto al resto d'Europa e del mondo, sarebbe un'altra brutta figura del Cts, l'ultima di una lunghissima serie. Perché in Italia troviamo sempre il modo solamente di complicare e mai di aiutare a capire e a semplificare?".