Mascherine e obbligo vaccinale: le nuove regole in vigore

Addio alle mascherine al chiuso in molti luoghi, e fine dell'obbligo vaccinale per alcune categorie lavorative. Sono queste le principali novità in vigore a partire da mercoledì 15 giugno. Un nuovo allentamento delle misure restrittive adottata per contenere la pandemia, che tuttavia non è totale: rimane infatti l'obbligo di indossare la mascherina su treni, navi e mezzi di trasporto pubblico. Ecco nel dettaglio quali sono le principali novità

Mascherine al chiuso: cosa cambia

Dopo quasi due anni e mezzo di pandemia, le mascherine non dovranno più essere indossate nella maggior parte dei luoghi al chiuso. L'obbligo, fino al 30 settembre, resta però in alcuni luoghi. Il governo ha infatti confermato la proroga dell’obbligo del dispositivo sui mezzi di trasporto pubblico (bus, tram, metropolitana e treni), nelle strutture sanitarie comprese le Rsa (sempre fino al 30 settembre). Il dispositivo protettivo non dovrà invece essere indossato in aereo, una scelta in linea con quanto fatto dagli altri Paesi europei, e non sarà necessaria per gli studenti che dovranno sostenere l'esame di Maturità, per cui vige soltanto una raccomandazione. Cade l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso anche per cinema, teatri, palazzetti dello sport. Resta fino al 30 giugno 2022 per i dipendenti privati l’obbligo di indossare la mascherina sul luogo di lavoro. Cade invece la raccomandazione per i dipendenti pubblici.

Vaccini, decade l'obbligo per gli over 50

Dal 15 giugno è decaduto anche l'obbligo vaccinale per i cittadini con più di 50 anni. Chi ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione entro il 15 giugno 2022 dovrà comunque pagare i 100 euro di sanzione erogati dall’Agenzia delle Entrate. Non dovranno più sottoporsi obbligatoriamente alla vaccinazione anche i lavoratori impiegati nei settori della scuola e delle forze dell’ordine, mentre l'obbligo rimane valido per il personale sanitario e per chi lavora nelle strutture sanitarie e per i dipendenti esterni delle Rsa. Questi dipendenti potranno entrare nel luogo di lavoro soltanto mostrando il green pass.

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, intanto il ministro della Salute Speranza ha firmato un'ordinanza ponte identica alle disposizioni del Cdm per consentirne l'immediata vigenza.