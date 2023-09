Massacrano un'anatra a bastonate e condividono il video della violenza sui social

Ennesimo episodio di crudeltà verso gli animali. A finire vittima della brutalità di un branco di ragazzini è un'anatra, massacrata di botte per puro divertimento, che riprendono con uno smartphone per poi condividere sui social. È sera e quattro ragazzi di Rodi Garganico, nel foggiano, decidono di ammazzare l'animale trovata sul ciglio della strada. "Una botta secca. Dai uccidilo, finiscilo", si sente nel video tra le risate dei ragazzi.

L'anatra è in fin di vita, la colpiscono con un bastone più volte fino alla fine. La scena della violenza viene ripresa con uno smartphone. E ora proprio quelle immagini fatte girare sui social network potrebbero essere determinanti per rintracciare i giovanissimi responsabili. Non si sa la loro età e risalire alla piramide di chi ha messo online quel video è difficile. Perché il filmato inizialmente è stato diffuso su un profilo social che adesso risulta chiuso. È comunque già partita la denuncia in procura, al momento contro ignoti, da parte dall’associazione Lndc Animal Protection, che è entrata in possesso del video.

L'episodio nel foggiano è l'ultimo di una serie di violenze nei confronti degli animali. Dopo la capretta uccisa a calci ad Anagni e il riccio usato come pallone per giocare a calcio a Bolzano, si teme una escalation di brutalità nei confronti degli animali. Gli animalisti, nel frattempo, chiedono un inasprimento di pene verso chi commette questo tipo di brutalità.