Massimo Galli: "Il Covid non è scomparso, questa volontà di voltare pagina non mi fa piacere"

"Questa grande volontà di 'voltare pagina' sul Covid che si annusa in giro" mentre "il problema non è scomparso, non mi fa piacere". Ad affermarlo, raggiunto dall'Adnkronos, è Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che si dice "contrariato per il fatto che non ci sia l'attenzione necessaria in vista dell'autunno".

Questa "distrazione" secondo Galli è "un po' prematura", ma non c'è "niente di nuovo sotto il sole: dopo la prima Guerra mondiale tutti i Governi dei diversi Paesi hanno deciso di dimenticarsela, come se questo potesse cancellare i pericoli, corsi e ricorsi storici". "Ovviamente - dice ancora il camice bianco - non siamo in una situazione terribile come avrebbe potuto essere senza un vaccino. Ma, a livello globale, i morti si contano ancora. Non possiamo ignorarlo".

Intanto in Italia, già da luglio, i contagi hanno ripreso a crescere e nell'ultima settimana sono raddoppiati. A livello globale intanto c'è una nuova variante che desta preoccupazione. Si tratta di BA.2.86, ribattezzata Pirola: il timore è che sia più abile delle precedenti a eludere le difese degli anticorpi creati dai vaccini e/o da precedenti infezioni. Se Galli è preoccupato Giorgio Palù, virologo e presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), lo è molto meno. Il virus "è sempre meno virulento. Provoca febbre, mal di gola, raffreddore. Non polmonite. Si ferma alle vie respiratorie superiori" ha detto in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Quanto alla variante Pirola secondo Palù "non ci sono indicazioni" che "sia più pericolosa o contagiosa tanto che è stata classificata come semplice virus da monitorare da parte dell'agenzia europea Ecdc".