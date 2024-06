Materie prime critiche, il governo punta sull'estrazione e il riciclo: cosa prevede il decreto

Il governo punta sulle materie prime critiche utili per le transizioni verde e digitale, assicurandosi un approvvigionamento nazionale sufficiente da rendersi indipendente da paesi terzi, come la Cina. Con questo obiettivo i ministri delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, hanno presentato in Consiglio dei ministri un decreto legge con misure urgenti, che ha ricevuto il via libera oggi. Questo perché auto elettriche, pannelli solari e smartphone contengono questo tipo di materie prime.

La misura, che nasce con lo scopo di allineare il nostro paese all'European Critical raw materials act, il regolamento europeo ideato per garantire approvvigionamenti sicuri e sostenibili di materie prime critiche, stabilisce le regole e i tempi per la valutazione dei progetti di estrazione e di riciclo delle materiali fondamentali per le transizioni verde e digitale e per l'industria della difesa e aerospaziale.

Cosa prevede il decreto

Il decreto ha come obiettivo da un lato analizzare la domanda e i fabbisogni dell'Italia grazie ad attività di monitoraggio delle catene di approvvigionamenti, e dall'altro incentivare l'offerta di materie prime. Con questa finalità viene avviato un Programma nazionale di esplorazione, vengono semplificate le procedure autorizzative e rafforzato il Fondo nazionale del made in Italy. Infine, il testo si pone l'obiettivo di elaborare sistemi di monitoraggio in caso di perturbazioni dell'approvvigionamento.

Viene per questo istituito al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi per l'estrazione e i progetti di riciclo di materie prime critiche, mentre al dicastero guidato da Adolfo Urso prende vita un comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Quest'ultimo avrà lo scopo di controllare e coordinare le eventuali scorte a disposizione per ogni materia prima strategica, con il compito di predisporre ogni tre anni un piano nazionale.

C'è poi la questione dei finanziamenti e delle royalty per le concessioni minerarie di progetti stranieri che servirà a riempire le casse dello Stato. Secondo quanto spiegato dal ministro Adolfo Urso in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, la remunerazione economica si basa su vecchie normative che risalgono al 1927. "Per l'esplorazione di una miniera la tariffa è 16 euro l'ettaro l'anno. Ora si prevede un regime di royalty sul modello del petrolio in Basilicata che prevede dal 5 al 7 per cento ripartito tra Stato e Regioni", ha spiegato il ministro. Tali somme confluiranno interamente nel Fondo sovrano per il Made in Italy e contribuiranno a sovvenzionare gli investimenti nella filiera delle materie prime strategiche.

"Il decreto ha lo scopo di semplificare gli iter autorizzativi dei progetti strategici", ha spiegato il ministro Adolfo Urso in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, sottolineando che della lista di "34 materie prime critiche ne abbiamo individuate, secondo le vecchie mappe nel nostro territorio, almeno 15 particolarmente importanti e significative". In merito alle coperture previste dal Programma nazionale delle esplorazioni, il finanziamento "che riguarda Ispra, è di 3,5 milioni: è la copertura nell'immediato, poi in sede di legge di Bilancio si vedranno le necessità, perché si tratta dell'aggiornamento della Carta mineraria", ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. In una prima bozza circolata in questi giorni lo stanziamento era di 20 milioni, risorse che nelle ultime versioni della bozza, però, sono state espunte.

Il "ritorno alle miniere" voluto da Urso

A cosa si riferisce il ministro? Urso, già lo scorso anno, aveva lanciato un appello per un "ritorno" alle miniere. Secondo l'ultimo censimento effettuato dall'Ispra (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale) nel nostro sottosuolo si trovano infatti 16 su 34 delle materie prime critiche indicate dall'Ue, ma in miniere chiuse da 30 anni. Sul nostro territorio ci sono 3.016 siti minerari per la gran parte inattivi. Questo perché negli anni i passati governi hanno ritenuto più conveniente importare a basso costo risorse naturali da altri paesi anziché estrarre e produrre le materie prime critiche in Italia.

Il decreto, inoltre, parla del riciclo delle risorse. Queste infatti sono presenti nei nostri dispositivi elettronici, come smartphone e tablet. Secondo uno calcolo dello studio di The European House Ambrosetti del maggio 2023, il riciclo di questi dispositivi, se incrementato in maniera esponenziale, coprirebbe fino al 32 per cento del fabbisogno annuale di materie prime strategiche. Attualmente, in Italia, ogni anno vengono venduti circa 70 milioni di dispositivi elettronici, ma di questi solo 500 mila vengono riutilizzati.