Matrimonio tra poliziotto e atleta disabile: gli auguri della Meloni ma scoppia la polemica

Lui in divisa da poliziotto da cerimonia e lei in abito bianco sulla sedia a rotelle, con il picchetto d'onore dei poliziotti. Il matrimonio a Trani tra Ilarione, 28 anni, e Ilaria, 30 anni affetta da Sma, scalda il cuore come quello rosso che la premier Giorgia Meloni ha messo su un post su X per fare gli auguri alla giovane coppia. Ma non mancano le critiche.

"A proposito di disabilità, ma non è stato il tuo governo tagliare i fondi per la disabilità nel 2024?", chiede un utente sui social. Un altro scrive: "Si tagliano i fondi per i disabili, ma si cerca consenso con questo foto e tutto questo si chiama solo in un modo: svegliatevi!". Di commenti come questi, con decine di 'Mi piace', ce ne sono davvero tanti, anche se poi si finisce a parlare di tutt’altro: dal ddl Zan a Chico Forti. Ma torniamo a questa fantastica storia d'amore.

La storia d’amore

La sposa è giocatrice dei Golden Oaks Bisceglie, squadra di powerchair football, già componente del consiglio nazionale dell'Asamsi (Associazione per lo studio delle atrofie muscolari spinali infantili). Ilaria, oggi 30enne, è affetta fin da piccola dalla Sma 2 (atrofia muscolare spinale), malattia neuromuscolare che interessa in particolare arti inferiori e muscoli respiratori.

A raccontare la loro storia un articolo di Repubblica nel quale lo sposo dichiara: "Fin dal nostro primo incontro, ci siamo legati indissolubilmente, può sembrare paradossale ma la disabilità di Ilaria è stata sempre un elemento che mi ha fatto pensare a quanto la vita, con le sue mille sfaccettature abbia potuto regalarmi una persona come mia moglie, capace di comprendermi e di avere, come me, una visione priva di etichette, più comprensione verso sé stessi ed empatia verso il prossimo".