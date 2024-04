Dirsi sì completamente nudi in riva al mare: "Occasione per attrarre turisti"

C’è chi si sposa sott’acqua, chi lanciandosi con il paracadute, chi sulle montagne più alte del mondo, ma c’è anche chi vorrebbe farlo nudo in riva al mare, magari su un’incantevole spiaggia della Sardegna. Giusto un bouquet di fiori per la sposa e un papillon per lo sposo, poi la magia la farà la natura.

Dopo aver ricevuto una richiesta da una coppia di tedeschi, quella di potersi sposare senza veli sulla spiaggia delle conchiglie al confine con Is Arenas, il sindaco di San Vero Milis, nell'Oristanese, ha deciso di far diventare questo desiderio realtà. Luigi Tedeschi sta cercando di ottenere le autorizzazioni necessarie per far sì che la spiaggia naturista di Is Benas diventi un luogo dove poter celebrare in forma ufficiale il rito civile, anche senza indumenti, per far vivere appieno a chi lo desidera la cultura della nudità.

Su questa spiaggia è già possibile praticare il naturismo nel rispetto delle norme, senza incorrere in sanzioni amministrative. "Abbiamo individuato Is Benas perché offre la possibilità di potersi unire in matrimonio con o senza indumenti", ha spiegato il primo cittadino all’Ansa ricordando che ci sono spiagge in Sardegna dove è permesso anche il matrimonio in via ufficiale.

Le coppie che desiderano sposarsi in riva al mare sono tante, soprattutto provenienti dall’Europa dove i praticanti del naturismo sono circa 20 milioni. In Italia invece sono circa 500 mila. Per Tedeschi potrebbe trattarsi di "un'occasione importante per lo sviluppo del turismo attivo e ecosostenibile".

L'iniziativa è sostenuta e promossa dall'associazione Nudiverso, impegnata da sempre a diffondere e promuovere la cultura nudista. "Stiamo lavorando per abbattere gli steccati, perché ci siano luoghi della nudità senza recinti, in una prossimità e convivenza pacifica tra quanti decidono di tenere il costume e quanti scelgono di non indossarlo – ha dichiarato la presidente Pamela Deiana -, una semplice nudità integrale che, se raccontata con le parole giuste, unisce piuttosto che dividere".