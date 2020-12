Matteo Bassetti e gli effetti collaterali del vaccino: "Spieghiamo agli italiani cosa accade nelle prime 24-48 ore"

"Bisogna dire alle persone chiaramente, senza nascondere niente, che questo è un vaccino e come tutti i vaccini, e anche i farmaci, ci sono dei rischi e benefici. E, appunto, ci sono anche effetti collaterali che nella maggior parte dei casi sono lievi (mal di testa, brividi, dolori muscolari), avvengono nelle prime 24-48 ore dopo il vaccino, e poi nella maggior parte dei casi vanno via". Raggiunto dall'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, fa il punto su quali potranno essere gli effetti collaterali del vaccino Pfizer-BionTech. "Spieghiamo bene agli italiani che l'organismo reagisce all'introduzione del vaccino producendo anticorpi nelle prime 24-48 ore", rimarca l'infettivologo.

"Il modo migliore per muoversi con il vaccino anti-Covid è quello di dire alle persone che possono esserci degli effetti collaterali" prosegue l'infettivologo. "Oggi il vaccino anti-Covid ha i riflettori puntati e si tende in qualche caso a sovrastimare il ruolo di questi effetti, mi pare anche che ci sia la tendenza di alcuni a dire di stare attenti. Ma questo non è l'atteggiamento giusto. Nessuno vuole sminuire gli effetti, ma è chiaro che ci possono essere e che nella maggioranza dei casi si risolvono".

Covid, Bassetti: "Al San Martino situazione tranquilla, ci sono molti posti liberi"

L'infettivologo ha poi spiegato su facebook che la situazione qui nel reparto malattie infettive del San Martino è tranquilla per quel che riguarda i pazienti COVID con molti posti liberi, pochissime criticità cliniche e numerose dimissioni, anche in vista del Santo Natale".

"Per il prossimo weekend - ha aggiunto - occorre da parte di tutti i cittadini un grande senso di responsabilità nei comportamenti individuali. Mi raccomando di evitare assembramenti e luoghi affollati. Usate tutti le misure che conoscete (MDL) e vedrete che il Natale sarà più bello e sicuro".