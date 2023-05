Insulti e minacce, Matteo Bassetti sarà risarcito da un no vax: "Ora dovrà pagarmi"

Vittoria in tribunale per Matteo Bassetti. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale penale di Genova ha condannato un livornese, no-vax, che nel corso del 2021 dopo esser entrato in possesso del contatto telefonico dell'infettivologo ligure, grazie al canale Telegram 'Basta dittatura', gli avrebbe in più occasioni scritto e inviato video. A dare notizia di quanto avvenuto è stato lo stesso direttore della clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova sui social. Bassetti avrebbe ricevuto insulti e minacce di morte.

"Oltre alla pena pecuniaria comminata in conversione a quella della reclusione, dovrà pagarmi un risarcimento di 3.000 euro oltre alle spese legali del mio avvocato Rachele De Stefanis e alle spese processuali" ha scritto Bassetti su Facebook. "Giustizia è fatta - ha aggiunto -, attendiamo l'esito degli altri processi fissati per il 2023 e il 2024". A seguito della pandemia e delle sempre più diffuse apparizioni in tv Matteo Bassetti è diventato pian piano un volto noto e conosciuto e per più di un anno ha vissuto sotto scorta a causa di continue minacce da parte di esponenti no-vax.