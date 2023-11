"I no-vax sono più dannosi di un virus"

La campagna vaccinale contro il Covid-19 è al palo, le somministrazioni sono appena al 4 per cento e negli ospedali c’è un’impennata di pazienti, soprattutto anziani, positivi al virus.

In molti hanno abbassato la guardia pensando che ormai il pericolo sia scampato, ma pesa anche la martellante campagna di disinformazione dei no-vax, che negli ultimi due anni hanno inondato la rete di fake news e commentato le notizie dei decessi di personaggi più o meno noti accusando i vaccini. Ne parla a Today.it, l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

Insomma, questi no-vax sono peggio di un malanno?

"Ricorda quando dicevano 'non vaccinatevi, che tanto esiste un protocollo di cura domiciliare, fate l’azitromicina, fate l’idrossiclorochina, fate il cortisone, fate gli antinfiammatori'? Quando affermavano che noi in ospedale ammazzavamo la gente o che il vaccino scioglieva le persone? Ecco i risultati. È evidente che abbiamo usato una quantità di azitromicina, in un periodo limitato di tempo, che non avevamo mai utilizzato da quando il farmaco è stato introdotto, quindi da circa trentacinque anni. L’antibiotico sul Covid-19 non aveva e non ha nessun effetto perché il Covid-19 è un virus, il suo abuso ha creato dei danni collaterali".

Quali danni collaterali ha provocato l’abuso di questi farmaci?

"Il risultato finale è che i batteri si sono ribellati. È uno dei danni, ma non è l’unico. In Cina il 90 per cento dei micoplasmi sono resistenti all’azitromicina e non credo che in Europa la situazione sia molto diversa, se va bene saremo tra il 30 e il 40 per cento. Quindi, se a un bambino viene una polmonite da micoplasma non puoi più usare quei farmaci perché sono inefficaci: il problema è che non hai alternative perché sui bambini non puoi usare altri trattamenti; presentano problemi di tossicità a livello di ossa, di midollo o altro. Insomma, mentre nell’adulto hai delle alternative, nel bambino purtroppo l’unica possibilità è rappresentata dall’azitromicina e derivati. Questo non è un bene, perché la sua inefficacia elimina tutta una classe di farmaci che sono i più preziosi per curare queste polmoniti".

La responsabilità di tutto questo è dei no-vax?

"Non solo dei no-vax: la responsabilità è di chi non ha voluto ascoltare la scienza. A marzo, aprile e maggio del 2020 anche noi utilizzavamo gli antibiotici perché non sapevamo cosa avevamo davanti; ma dopo l'ottobre del 2020 abbiamo imparato che con il Covid-19 gli antibiotici non servono a niente. Eppure, nonostante le evidenze scientifiche, c'è ancora qualcuno che li utilizza".

Il micoplasma sembra il responsabile del sovraffollamento degli ospedali in Cina.

"È chiaro. Se il 90 per cento dei loro micoplasmi è resistente a un antibiotico che può essere utilizzato a casa e il bambino continua a star male lo portano in ospedale. In Cina i medici di base non ci sono, sono pochissimi, quindi in questi casi vanno tutti in ospedale".

Lei ha accusato i no-vax anche della perdita di copertura vaccinale nei bambini per morbillo, parotite, rosolia, polio; ma non sono vaccinazioni obbligatorie?

"Il pensiero no-vax purtroppo non c’è solo in Italia, ma in tutto il mondo. E la perdita coperture nei confronti delle malattie infettive prevedibili è un dato di fatto, basta guardare i dati dell’Oms. Ci sono Paesi che hanno completamente fermato la vaccinazione pediatrica. Se si continua a dire alla gente che i vaccini uccidono, che ogni volta che in Italia muore qualcuno sotto i 40 anni, per varie ragioni, è colpa del vaccino, che se c'è una trombosi, un tumore, una malattia autoimmune, è colpa della vaccinazione, è normale che la gente dica 'ma io perché devo vaccinare mio figlio?’. È vero che è illegale, ma al massimo si paga una sanzione".

La somministrazione della dose stagionale di vaccino anti-Covid tra gli ultra 60enni è ferma al 4%. È solo colpa degli allarmismi dei no-vax o abbiamo abbassato la guardia?

"Noi abbiamo detto e ridetto che il Covid non era più un problema di salute per la maggioranza della popolazione, ma rimaneva un problema per i fragili e gli anziani. È evidente che se qualcuno mette in giro la voce che se uno si vaccina, anche a 90 anni, si prende un tumore o muore sul colpo, anche molte persone anziane finiscono per non vaccinarsi. La disinformazione finisce per penalizzare i settantenni e gli ottantenni: circa il 10 per cento di loro non ha fatto dosi né nel 2022 né nel 2023. Questo vuol dire che hanno fatto il primo ciclo vaccinale del 2021 e oggi, nei confronti della variante Omicron, è come se non avessero mai fatto il vaccino. È come se girassero con un ombrello tagliato a metà, che copre solo una parte del corpo lasciando l'altra alle intemperie".

Lei è uno dei più acerrimi nemici dei no-vax. In passato ha subito insulti, minacce e persino aggressioni. Si sono dati una calmata o continuano?

"Continuano a scrivermi ogni giorno che vogliono vedermi morto, ma io, come ho dimostrato in questi anni, non arretro di un centimetro. E guardi, non lo faccio perché mi piace prenderli per i fondelli, ma perché sono il male della medicina. Perché chi spara contro i vaccini senza avere nessuna competenza, perché 'lo ha detto mio cugino' o perché 'l’ho letto su Facebook', fa male alla scienza e alla collettività".

Sono dannosi come un virus?

"Sono più dannosi loro; ovviamente non loro come persone fisiche, ma la loro comunicazione: quella sì è più dannosa di un virus. Sa quando pagheremo i danni di questi due anni di comunicazione anti-vaccini? Li pagheremo negli anni futuri, perché i bambini che non si vaccinano oggi sono quelli che domani avranno dei problemi. Vedremo un ritorno del morbillo e di altre malattie infettive, in forme più gravi di quelle del passato. Purtroppo è ineluttabile".

