Il lunedì di Matteo Bassetti in corsia: "Tre nuovi pazienti ricoverati, nessuno è vaccinato"

"Tornare il lunedì in corsia e trovare gli unici 3 nuovi ricoveri per polmonite da Sars-CoV-2 che non sono vaccinati non è un buon modo per iniziare la settimana. Età? Tra i 55 e 70 anni. Proprio quella parte della popolazione, i cosiddetti over 50, che sentono meno il pericolo e per questo persistono sulle posizioni no vax e ni vax". Lo scrive su facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che in un post sprona chi non l'ha fatto ad andarsi a vaccinare.

"I dati di Omicron ci dicono che è meno aggressiva e letale di Delta - spiega l'infettivologo -, ma per portare il rischio di andare in rianimazione vicino allo zero bisogna vaccinarsi con tre dosi". "Spero che con questi dati ci sarà qualcuno che si convincerà spontaneamente a vaccinarsi - auspica l'esperto - Siamo veramente vicini alla vittoria finale. Manca ancora un piccolo sforzo".