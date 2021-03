Matteo Bassetti: "Il picco dei contagi tra 10 giorni. Le chiusure di Pasqua? Il solito papocchio"

Quando toccheremo il picco dei nuovi casi? "L'anno scorso fu il 27 marzo. Quest'anno sarà il 24 o il 25 marzo, e poi i contagi cominceranno a scendere". Lo ha affermato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. Secondo Bassetti i dati dell'epidemia dunque sono destinati a peggiorare per altri dieci giorno. Poi ci sarà un graduale miglioramento. E la bella stagione ci darà una mano. "Il vaccino più potente - ha sottolineato l'infettivologo - è il clima, stando meno al chiuso ci sono meno rischi".

Bassetti ha detto la sua anche sul decreto da poco approvato dal governo. "Non sono d'accordo con le nuove misure restrittive, abbiamo già fatto tutto il Paese zona rossa a natale e abbiamo visto i risultati, bisognava andare avanti con interventi su base locale. Invece abbiamo fatto il solito papocchio, chiuderemo Italia per tre giorni, nessuno controllerà niente, tutti andranno dai parenti a fare Pasqua o pasquetta e quando riapriremo, il 7 aprile, non avremo raggiunto nessun risultato".

C'e' chi sostiene che prima di farsi il vaccino bisognerebbe fare il test sierologico. Qual è la sua posizione a riguardo? "Bisogna dare un messaggio univoco" ha spiegato il camice bianco. "O da domani tutti coloro che devono farsi il vaccino fanno anche il sierologico oppure non si può fare una volta tanto. Ci vuole una comunicazione univoca da parte delle autorita'". Il suo collega Andrea Crisanti ci aveva detto che disinfetta sempre la sua carta di credito dopo averla utilizzata. Lo fa anche lei? "No, non sono d'accordo - ha tagliato corto l'infettivologo -, è una cosa che rasenta la maniacalità".