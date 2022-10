L'allarme di Matteo Bassetti: "Troppi saturimetri in circolazione"

"Fra poco avremo un aumento significativo dei casi Covid da una parte, e dall'altra tra pochissimo anche di influenza. E cosa succederà quando a dicembre avremo a casa delle persone anziane con l'influenza che metteranno il dito nel saturimetro e vedranno che la saturazione è 92% o 91%? Che correranno in ospedale. E, correndo in ospedale, siccome nulla è stato fatto per fare un filtro fra territorio e ospedale perché siamo esattamente dove eravamo nel 2020, finirà che dovranno essere ricoverate, perché sarà difficile rimandare a casa una persona che ha 92% di saturazione, anche se magari di base aveva 93". Lo dice in una intervista a Quotidiano Nazionale il professor Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova.

La sanità italiana è pronta in inverno ad assorbire una nuova ondata Covid mista al picco influenzale? "Lo saremmo, se non sbagliassimo strategia - risponde - Per curare il Covid non dobbiamo levare gli screening oncologici, le visite cardiologiche e gli esami in neurologia: dobbiamo continuare a fare tutto, ormai il virus è endemico. Non proseguiamo a ragionare come fossimo nell'emergenza. Quando arriva l'influenza, ci mettiamo a fare il bollettino flu? Oppure creiamo i reparti influenzali? Nessuno nega che nel 2020 sia stato un disastro, ma ora nel 99,9% dei casi il Covid è un'influenza". Qual è la situazione attuale degli ospedali? "Ci sono molti positivi, ma quasi nessuno ha la malattia grave. Chi è grave, peggiorerebbe con qualunque forma infettiva perché ha altri problemi".

Nel caso ci siano all'orizzonte nuove varianti pericolose, Bassetti dice che "siamo sempre nel contesto Omicron. Spingiamo sulle vaccinazioni per i fragili e gli anziani, per proteggerli dalla malattia grave. Se ci viene la tosse, il mal di gola o il naso che cola è normale: basta con gli allarmi".

Frenata dei nuovi casi

Nuova frenata dei nuovi casi Covid in Italia, mentre prosegue - anche se rallenta - la crescita dei morti. Come emerge dai bollettini quotidiani del Ministero della Salute, la scorsa settimana 10-16 ottobre 2022 i nuovi contagi sono stati 284.270, -0,29% (841 casi in meno) sulla settimana precedente 3-9 ottobre (285.111). Il segno "meno" interrompe una crescita dei contagi che andava avanti da un mese: 12-18 settembre +2,72% (113.008 casi), 19-25 settembre +26,11% (142.518), 26 settembre-2 ottobre +58,51% (225.904), 3-9 ottobre +26,21% (285.111). Le vittime invece crescono ancora: sono state 469 la scorsa settimana, +27,10% sulle 369 del 3-9 ottobre. Cento i morti in più, anche se la curva in salita rallenta leggermente, dopo il +36,67% che si era riscontrato sette giorni fa.