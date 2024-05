L'ipotesi della droga nel drink e quel vuoto di memoria di un'ora: cosa non torna sull'arresto di Matteo Falcinelli

Torna a parlare Vlasta Studenicova, la mamma di Matteo Falcinelli, lo studente umbro arrestato e picchiato dalla polizia di Miami, dove frequentava un master presso la Florida International University. "A veder quella ripresa della tortura, mi sono sentita male", dice la madre all'Ansa. "Gli hanno fatto una cosa disumana, che mi ricordo di aver visto a scuola quando ci facevano vedere film di come la Gestapo torturava i prigionieri nei campi di concentramento. Hanno superato ogni limite".

Dai video ripresi dalle bodycam, che non coincidono con il verbale redatto dagli agenti, si vede lo studente 25enne mentre viene sbattuto a terra con la faccia schiacciata sull'asfalto, poi portato in una stazione di polizia e infine legato mani e piedi, con una cinghia che va dai piedi alle manette dietro la schiena. Matteo è stato lasciato così, incaprettato all'interno di una cella, per 13 minuti. Le immagini delle violenze sono state ottenute dal legale americano del giovane lo scorso 12 aprile nell'ambito del processo, terminato con l'ammissione del giovane al Pti ("pre trial intervention"), ovvero una sorta di programma rieducativo. Ma su cosa sia successo esattamente nella notte dell'arresto sono tanti i punti oscuri.

La notte dell'arresto

In quella notte fra il 24 e il 25 febbraio, Falcinelli sarebbe dovuto uscire con due amici per festeggiare lo "spring break". I due però disdicono la serata e Matto decide comunque di andare nel locale più vicino per un drink. Arriva quindi al Dean's Gold, il pub più vicino al suo campus, non sapendo, racconta la madre, che si trattasse di uno strip club per soli uomini.

Cosa sia poi successo lì dentro non è del tutto chiaro: secondo la madre e gli avvocati, una donna gli avrebbe offerto la sua compagnia per 550 dollari, che Matteo avrebbe però rifiutato. Poco dopo avrebbe cominciato a parlare con un'altra ragazza: lui le offre da bere, poi va in bagno e quando torna non trova più i due cellulari. Lei lo informa che sarebbero stati ritrovati all'ingresso. A quel punto la dinamica degli eventi è piuttosto confusa: ci sarebbe stato un diverbio con il buttafuori del locale, che avrebbe allertato la polizia. Giunti sul posto gli agenti lo accompagnano fuori, forse Matteo si agita e viene quindi arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e opposizione all'arresto senza violenza.

Ciò che non torna rispetto a quanto si vede dai filmati delle bodycam sono le dichiarazioni presenti nel verbale della polizia redatto quella stessa notte. "L'imputato voleva indietro i cinquecento dollari spesi nel locale": si legge nel documento, secondo cui gli ufficiali hanno tentato inizialmente invano di prendere in custodia Falcinelli e lui "toccava ripetutamente" entrambi gli agenti "spingendo intenzionalmente sul petto" uno dei due poliziotti "chiedendo i suoi soldi".

Nei video, si vede invece Matteo sfiorare appena con un gesto il badge di uno dei poliziotti, prima di essere immobilizzato a terra. Pochi secondi prima il giovane chiedeva di riavere i suoi due telefoni. "La storia dei 500 euro è falsa, mio figlio mi ha detto di non aver mai speso quei soldi: una cifra che gli era stata chiesta per andare con una prostituta in quel locale, ma lui aveva rifiutato", dice la madre all'Ansa. "Abbiamo anche il sospetto che lì dentro sia stato drogato con la droga del Ghb (lo stupefacente del sesso), forse perché qualcuno voleva spillargli dei soldi, infatti lui non ricorda nulla di quei momenti: ha un buco di memoria di circa un'ora".

I 50 casi di abusi già segnalati

Quella di Falcinelli non è la prima vicenda di abusi da parte della polizia di Miami. Un turista americano di nome Dalonta Crudup, nel luglio 2021 ha intentato una causa sostenendo che gli agenti hanno agito come "una violenta folla sfrenata" picchiandolo brutalmente picchiato e provocandogli gravi lesioni. Il pestaggio sarebbe avvenuto per motivi non meglio chiariti dopo un inseguimento per le strade di Miami Beach. La causa vede imputati diversi agenti per percosse, lesioni dolose e uso della forza eccessivo.

"Nonostante i rapporti falsificati e i resoconti dissimulati forniti dagli uffici degli imputati, l'illegalità dell'attacco è stata catturata dalle bodycam indossate dagli agenti, dagli iPhone dei passanti e dalle telecamere di sicurezza dell'hotel, che hanno mostrato graficamente la pura brutalità delle azioni degli imputati", afferma l'accusa.

Nella casusa, riporta la testata locale Miami News Times, vengono descritti più di 50 casi di "violazioni dei diritti civili" da parte degli agenti a partire dai primi anni 2000. Secondo l'accusa, la città di Miami porterebbe avanti una politica di "deliberata indifferenza a una cultura decennale di illegalità tra gli agenti di polizia".