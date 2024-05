Matteo Falcinelli "incaprettato" dalla polizia: c'è la prima reazione ufficiale Usa

Una dichiarazione ufficiale, una reazione che conta. "Riconosciamo le preoccupazioni sollevate dal governo italiano e dalla famiglia Falcinelli sulle circostanze dell'arresto di Matteo Falcinelli a Miami. Ci risulta che la polizia di Miami abbia aperto un'indagine interna su questo caso. Continueremo a monitorare questi sviluppi": a dirlo all'agenzia Ansa è stato nelle scorse ore un portavoce del Dipartimento di Stato americano, rispondendo a una domanda sull'arresto violento dello studente italiano. Si tratta della prima reazione ufficiale del governo Usa dopo le polemiche sul caso.

Il Dipartimento di Stato americano (paragonabile, per funzioni, al nostro inistero degli Esteri), ha spiegato il portavoce, "lavora diligentemente per garantire che le forze dell'ordine statunitensi rispettino i loro obblighi legali in materia di notifica e accesso consolare quando cittadini stranieri sono detenuti negli Stati Uniti, in conformità con la legge nazionale applicabile e in conformità con gli obblighi internazionali, nello stesso modo che ci aspettiamo che i governi stranieri trattino i cittadini statunitensi all'estero".

Forse è stato il suo cuore da giovane atleta a salvarlo dalla morte per crisi respiratoria. Lo studente italiano di 25 anni Matteo Falcinelli, originario di Spoleto, era stato arrestato in Florida, a Miami, con modalità particolarmente violente a febbraio scorso. Incaprettato per 13 minuti: ora la sua storia è diventata pubblica, dopo la consegna delle immagini registrate dalle body-cam della polizia. La Farnesina è intervenuta, la polizia della Florida ha aperto un'inchiesta interna.

Bisognerà appurare se i quattro agenti che hanno arrestato e poi tenuto a terra ammanettato alle mani e con piedi legati (hogtied) il 25enne abbiano violato le regole di condotta. In cella il ragazzo aveva anche tentato il suicidio. Ci sono molti aspetti da chiarire sulla vicenda: dall'ipotesi della droga nel drink fino al vuoto di memoria di un'ora.