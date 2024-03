Amputato dallo squalo, Matteo dopo tre mesi e mezzo torna a surfare: "Nulla mi butterà mai più giù" 

Nulla può distruggere i sogni e le passioni, neanche le esperienze più drammatiche e traumatiche, anche se lasciano segni indelebili nel nostro animo e sul nostro corpo. Lo sa bene Matteo Mariotti, il 20enne originario di Parma che il 9 dicembre dello scorso anno ha perso una gamba dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre nuotava nelle acque dell'Oceano Pacifico sulla Gold Coast orientale dell'Australia. Adesso, a tre mesi e mezzo da quel terribile incubo, il giovane è tornato sulla tavola da wakesurf con una protesi.

Un ritorno sull'acqua testimoniato da un video pubblicato su Instagram da Matteo, che nel post racconta la sua immensa gioia: "È impossibile descrivere a parole le emozioni provate in quegli istanti, posso solo consigliarvi una cosa: 'credete in voi!'. Obbiettivi che sembravano lontani anni luce, sono arrivati in un battito di ciglia e che dire grazie. Grazie a chi ci ha creduto dal primo istante, grazie a chi c’è sempre stato e c’è tutt’ora, grazie a chi mi sta aiutando in questa impresa e grazie anche a chi mi ha messo i bastoni fra le ruote, mi avete fatto capire che nulla e dico nulla mi butterà mai più giù".

Il 20enne è così tornato a fare ciò che ama a oltre tre mesi di distanza dall'attacco dello squalo, che con un morso gli aveva staccato la gamba dal ginocchio in giù. Soccorso subito da un amico, infermiere e istruttore subacqueo, Matteo fece rientro in Italia per essere ricoverato e curato all'ospedale Rizzoli di Bologna. Il post del giovane si conclude con un consiglio rivolto a tutti: "La vita è troppo bella per fare la guerra, è per questo che vado a fare wake".