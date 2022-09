Rientra in Italia il giornalista ferito in Ucraina: le condizioni

Il giornalista free lance italiano Mattia Sorbi, rimasto ferito nei giorni scorsi in Ucraina nelle vicinanze di Kherson, è in volo verso l'Italia. L'aereo messo a disposizione dall'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri è decollato questa mattina alla volta di Istanbul per poi proseguire per Milano. Le condizioni di Sorbi sono buone. L'operazione è stata curata dall'Unità di Crisi della Farnesina in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Russa.

"Cari amici - scrive Sorbi su Facebook - sono felice di potervi dire che sto rientrando in Italia grazie all'aiuto della Farnesina. Non preoccupatevi, sto bene e presto potro' darvi mie notizie! Ho tanto da raccontarvi!". Mattia Sorbi proseguirà ora le cure in Italia presso le strutture specializzate, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, per arrivare a una piena riabilitazione.

Cosa era successo a Mattia Sorbi

Mattia Sorbi era stato ferito in Ucraina nella regione di Kherson, dopo l'esplosione di una mina. Secondo i russi il conducente del veicolo su cui viaggiava il giornalista italiano è morto sul colpo nell'esplosione della mina ucraina che ha ferito il reporter. Il ministero della Difesa russo aveva anche diffuso un video (che abbiamo deciso di non pubblicare) di Mattia Sorbi che parla con difficoltà da un letto di ospedale.

Secondo quanto riportato dalle forze armate di Mosca i militari russi avrebbero salvato la vita di Mattia Sorbi dopo che il taxi su cui viaggiava ha colpito una mina ucraina nella regione di Kherson. Sorbi copriva le operazioni dal lato delle Forze Armate dell'Ucraina e nel breve filmato, visibilmente provato, pronunciava il suo nome e cognome, menzionando le testate per cui lavorava, per poi descrivere brevemente le circostanze dell'incidente in cui sarebbe rimasto ferito. "Abbiamo preso un taxi e siamo andati ad Oleksandrivka , ci avevano detto a Kiev che era sicura", spiega Sorbi che poi indica la gamba destra e dice: "Mina".