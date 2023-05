La maturità che sarà

Si torna all'antico, e menomale, dopo tre anni scolastici di modifiche dovute all'emergenza epidemiologica: formalmente, l'esame di maturità 2023 sarà come quello del periodo pre pandemia, secondo quanto stabilito dal ministero dell'istruzione e del merito. Questo significa che torneranno i commissari esterni, ci saranno due prove scritte e un colloquio, mentre la valutazione sarà di massimo 40 punti al percorso scolastico e 60 all'esame (20 punti per ciascuna delle tre verifiche, tra scritti e orale). Le prove Invalsi, che non concorrono alla valutazione, sono un requisito per l'ammissione. Si comincia il 21 e 22 giugno, dalle 8.30, quando mezzo milione di maturandi sarà alle prese con le due prove scritte a carattere nazionale, stabilite dal ministero, seguite da un colloquio. Ma andiamo con ordine: di seguito, tutti i dettagli sulla maturità 2023.

Per la prima volta dopo la pandemia, dunque, tutte le prove scritte (prima, seconda e terza solo per alcuni indirizzi, tra cui il doppio diploma di istruzione secondaria superiore italo-francese Esabac, Esabac Techno, licei internazionali) saranno a carattere nazionale, ad eccezione degli istituti professionali di nuovo ordinamento. Tra le novità c'è l'introduzione della seconda prova scritta per gli istituti professionali di nuovo ordinamento: si tratterà di un'unica prova integrata che non verterà su discipline scolastiche, ma sulle attività svolte durante il percorso di studi.

Le due prove scritte dell'esame di maturità 2023

La prima prova per l'esame di maturità che inizia il prossimo 21 giugno è il tema di italiano. Ha una durata massima di sei ore e si potrà scegliere tra sette diverse tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. È già partito il toto tracce: si parla di Gabriele D'Annunzio, Italo Svevo e Luigi Pirandello, ma ci sono anche argomenti di attualità come la guerra in Ucraina e l'incoronazione di re Carlo III. Non mancano le chance di un argomento tecnologico con al centro il dibattito sul metaverso e l'intelligenza artificiale al tempo di ChatGpt.

La seconda prova, invece, riguarda le discipline che caratterizzano i singoli percorsi di studio: latino al liceo classico, matematica al liceo scientifico, lingua e cultura straniera 1 per il linguistico, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico con indirizzo "amministrazione, finanza e marketing". Per conoscere nel dettaglio tutte le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni, è disponibile un apposito motore di ricerca per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione per l'anno scolastico 2022/2023: qui il link.

E l'orale?

E veniamo all'orale. Nel colloquio, che prenderà avvio da uno spunto iniziale (un'immagine, un breve testo, un breve video) scelto dalla commissione, "verranno valorizzati il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare, in una prospettiva pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina". Questi ultimi saranno indicati nel documento del consiglio di classe - che le scuole hanno predisposto entro il 15 maggio - di ciascuno studente. Nella parte del colloquio dedicata alle esperienze svolte nell'ambito dei cosiddetti "Pcto" (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) o dell'apprendistato di primo livello, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica, "le studentesse e gli studenti potranno illustrare il significato di queste esperienze in chiave orientativa, anche in relazione alle loro scelte future, sia che queste implichino la prosecuzione degli studi sia che prevedano l'inserimento nel mondo del lavoro". In sede d'esame saranno valorizzate anche le competenze di educazione civica maturate durante il percorso scolastico.

Il voto per essere ammessi all'esame e il voto finale

Per essere ammessi all'esame, i candidati dovranno soddisfare determinati requisiti, tra cui un voto non inferiore a 6/10 nelle singole discipline, un voto in condotta non inferiore a 6/10, una frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e la partecipazione alle prove Invalsi 2023. Il voto finale dell'esame di Stato sarà determinato dalla somma dei punti assegnati per il credito scolastico, le due prove scritte e il colloquio. Al colloquio possono essere assegnati al massimo 20 punti. La suddivisione delle altre prove è piuttosto rigorosa: il percorso scolastico vale fino a 40 punti, mentre le due prove scritte valgono fino a 20 punti ciascuna. Sarà possibile ottenere fino a 5 punti bonus. Il punteggio massimo sarà di 100, con la possibilità di ottenere la lode, e il punteggio minimo per superare l'esame sarà 60/100.

Da chi è composta la commissione d'esame?

La commissione d'esame sarà composta da un presidente esterno, tre commissari interni e tre esterni, con il ministero che stabilirà le discipline assegnate ai membri esterni. La pubblicazione degli elenchi con i nomi dei presidenti di commissione per l'esame di maturità 2023 è cominciata lo scorso 4 maggio. Per conoscere i membri delle singole commissioni, però, bisognerà attendere la comunicazione ufficiale del ministero dell'istruzione e del merito: potrebbe arrivare a fine maggio o ai primi di giugno. Di seguito, l'elenco con i nomi dei presidenti di commissione, regione per regione (cliccare sulla singola regione per consultare l'elenco, in costante aggiornamento):