Maugeri, 55 anni al servizio del paziente

La visione di Salvatore Maugeri, dalla medicina del lavoro al fronte contro il Covid19. Fondazione e Istituti Clinici scientifici insieme per ricordare il grande studioso con Melazzini, Ricciardi, Spanevello in streaming sui social

Dalla medicina del lavoro alla riabilitazione post-Covid: nella Giornata “Salvatore Maugeri”, in programma, via social, il 17 novembre, dalle 10,00, la memoria del medico e studioso che 55 anni fa diede vita alla Fondazione che oggi porta il suo nome, si intreccia con l’attualità riabilitativa di ICS Maugeri Spa, impegnata al fianco del sistema sanitario nazionale nel fronte contro il Covid19 e struttura d’avanguardia nella complessa riabilitazione successiva all’infezione da Coronavirus.

Successivamente, coordinati dal direttore di Rai Tre, Franco Di Mare, medici e studiosi ripercorreranno gli anni di Salvatore Maugeri, ricercatore, scienziato, pioniere della nuova medicina del lavoro, cattedratico negli anni ’40, prima a Padova e poi a Pavia dove istituì, col sostegno di molti industriali dell’epoca, la Fondazione Clinica del Lavoro.

L’intervento dello storico della Medicina, Paolo Mazzarello, e un documentario focalizzeranno l’impegno che condusse a creare questa realtà innovativa, che pose le basi della presa in carico del paziente. La riabilitazione dei braccianti e degli operai che si ammalavano nelle catene di montaggio e dentro ambienti insalubri, l’idea che le attività di igiene industriale dovessero istituire rigorose misure preventive a tutela delle persone. Un approccio che poi avrebbe condotto ad estendere la riabilitazione specialistica a tutti i cittadini che ne avessero bisogno, dopo una patologia acuta neurologica, pneumologia e cardiologica.

Le relazioni che seguiranno, di Antonio Spanevello, ordinario di Malattie respiratorie all’Insubria e direttore dei Programmi scientifici della Fondazione, dell’amministratore delegato di ICS Maugeri, Mario Melazzini, e del direttore scientifico della stessa società, Walter Ricciardi, oltre che dei direttori e del personale Maugeri, metteranno a fuoco il ruolo di FSM come istituzione che sostiene la ricerca sulla fragilità con investimenti cospicui e degli Istituti Clinici Scientifici come realtà operative, di ricerca e di cura, oggi impegnate anche sulla difficile frontiera della riabilitazione di chi ha patito l’aggressione del Coronavirus.

L’evento sarà seguito in diretta in tutti e 18 gli istituti Maugeri e nel Centro di Ricerche Ambientali presenti in sette regioni italiane dal personale libero dal servizio: una comunità di 3.600 persone per le quali il ricordo di Salvatore Maugeri è ancora oggi sinonimo di attenzione al paziente e di collaborazione con il SSN, per rispondere al bisogno di salute dei cittadini.

Per seguire l’evento in streaming:

YouTube

Facebook