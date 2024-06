Maurizio Cocco detenuto in Costa d’Avorio, salta la scarcerazione. La moglie: "Pesa 40 kg"

Dopo il caso Ilaria Salis si riaccendono i riflettori su un altro italiano detenuto all’estero: Maurizio Cocco, ingegnere 62enne di Fiuggi (Frosinone). Arrestato due anni fa in Costa d'Avorio con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti o sostanze psicotrope e riciclaggio di denaro, avrebbe dovuto lasciare il carcere per tornare finalmente in Italia ma qualcosa è andato storto. All'ultimo momento è saltato tutto.

Cosa è successo

Le accuse a carico di Maurizio Cocco, per le quali si è sempre dichiarato innocente, sono formalmente cadute lo scorso 7 maggio, quando è stato celebrato il processo. Ma l'ingegnere italiano è stato condannato per frode fiscale, per un periodo pari a quello già trascorso in detenzione, cioè due anni. I parenti dunque aspettavano con trepidazione la sua scarcerazione, che sarebbe dovuta avvenire venerdì 31 maggio 2024, ma all’ultimo minuto sarebbero sorti dei "problemi non meglio specificati".

Gli avvocati Pasquale Cirillo e Angelo Testa, a cui si è rivolta la famiglia Cocco, hanno subito contattato i colleghi della Costa D’Avorio i quali andranno a parlare con il giudice che ha emesso la sentenza per fare luce sui fatti. Nel frattempo Maurizio Cocco ha già fatto sapere che presenterà appello per l'accusa di frode fiscale.

La moglie: "Ormai pesa 40 kg"

"Sono disperata: hanno detto che sono sorti problemi ma non ci dicono quali", ha dichiarato la moglie in lacrime dopo aver ricevuto la telefonata degli avvocati africani. Assunta Giorgilli è molto preoccupata per lo stato di salute fisico e mentale del marito, "ormai arrivato a pesare 40 chili".

È da circa due anni che Maurizio Cocco si trova nel centro penitenziario e correzionale di Abidjan, in Costa D'Avorio. Si tratta di una struttura progettata per ospitare 1.500 persone, ma attualmente ne ospita più di 12.000. Secondo HRW, Amnesty International (AI) e USDOS in quel penitenziario le condizioni carcerarie sono estreme e pericolose a causa di cibo insufficiente, sovraffollamento eccessivo, condizioni sanitarie inadeguate, infezioni virali e batteriche diffuse e sostanziale mancanza di cure mediche.

Più volte i familiari di Maurizio Cocco hanno fatto appello al presidente della Repubblica e a tutte le più alte cariche dello Stato per chiedere un intervento del governo, descrivendo le condizioni "estreme" in cui l’ingegnere italiano è costretto a vivere. "La cosa che mi mortifica di più - ha aggiunto Assunta Giorgilli - è stato come ci hanno trattato le autorità italiane. Non hanno creduto nemmeno un minuto che Maurizio non fosse un delinquente. Sono sconfortata: l'ambasciatore a fine febbraio ci ha detto di non conoscere il dossier su mio marito che all'epoca era detenuto da venti mesi. Lo conosceva bene il vice console che ha la stanza accanto alla sua ed ha incontrato i nostri avvocati. Hanno lasciato mio marito a marcire come un animale".

"Faremo di tutto per riportarlo a casa"

Dopo le pressioni arrivate dalla famiglia e dall’onorevole Andrea Di Giuseppe, deputato per Fratelli d’Italia eletto all’estero, all’ultima udienza in aula era presente anche il vice console dell’ambasciata italiana in Costa d’Avorio. Appresa la notizia della mancata scarcerazione di Maurizio Cocco, Andrea Di Giuseppe ha scritto sui social: "Faremo di tutto per riportarlo a casa", aggiungendo di aver "sollecitato il nostro consolato in Costa d'Avorio a rivolgersi immediatamente alle autorità competenti locali per conoscere le ragioni dietro il mancato rilascio dell'ingegner Cocco".