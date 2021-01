Maurizio Costanzo rivela: "Mi sono vaccinato". Indignazione sui social: "Perché lui sì?"

Maurizio Costanzo si è vaccinato contro il Covid-19. La dichiarazione resa dal popolare conduttore tv in diretta radiofonica a Radio1 ha scatenato un vortice di polemiche proprio nel giorno in cui la regione Lazio annuncia il differimento dell'inizio della campagna vaccinale per gli over 80.

Costanzo ospite a Un Giorno da Pecora ha dichiarato: "Ho fatto il vaccino 8 giorni fa, al Campus Bio Medico di Roma, ai primi di febbraio farò il richiamo. È andata benissimo, me lo ha fatto un infermiere molto bravo e non ho avuto nessuna reazione collaterale. Dobbiamo farlo in modo di farlo tutti il più possibile: l'unico sberleffo che possiamo fare al virus è vaccinarsi".

Sui social l'indignazione ha preso subito piede. "Non per polemica ma per capire: in base a quale graduatoria Costanzo avrebbe potuto fare il vaccino? Nel Lazio le prenotazioni per gli over 80 cominceranno il 25 gennaio e le vaccinazioni dal 1° febbraio (8 febbraio, ndr). Il tutto procrastinato per la mancanza di vaccini", scrive un utente. Come è stato possibile quindi per Costanzo vaccinarsi? C'è anche chi, più polemicamente, attacca: "Mia madre 80 enne con 4 bypass e diabetica, non famosa, non lo sa quando lo potrà fare intanto e da marzo chiusa in casa va bene anzi benissimo. Felice per lui ma cosi continuano la solita politica".

Nei giorni scorsi, prima ancora della comunicazione dei tagli alle consegne da parte di Pfizer, la regione Lazio insieme all'ospedale Spallanzani e al Campus Bio Medico, avevano avviato una sperimentazione per testare la macchina vaccinale, aprendo alle vaccinazioni di over 80.

Come confermato a Today.it dalla Regione - prima di sapere che ci sarebbero stati i tagli sul vaccino - le Asl e le Aziende ospedaliere avevano iniziato ad anticipare gli over 80 in regime di ricovero o day-hospital. "Non aveva senso mandare a casa persone che hai in ospedale per poi richiamarle tra 10 giorni" spiegano senza chiarire tuttavia nel dettaglio i criteri e rimandando nello specifico al Campus Bio Medico che al momento della pubblicazione non aveva risposto alle domande*.

Tra i vaccinati over 80 figurano Gina Lollobrigida che aveva annunciato lunedì scorso di essersi vaccinata, ma anche Sami Modiano, 91enne reduce di Auschwitz vaccinatosi insieme alla moglie.

E tra i "fortunati" è finito anche Maurizio Costanzo, vaccinato 8 giorni fa, spiega in radio il popolare conduttore che ha rivelato di aver rifiutato di vaccinarsi in diretta tv: "Mi sembrava eccessivo".

Scelte simboliche? Spot? Privilegiati? In tanti stanno chiamando in questi giorni i numeri delle Asl e dei medici curanti ricevendo come risposta che sarebbero stati contattati quando sarebbe stato il proprio turno. Per dipanare ogni dubbio che spontaneamente sorge in quanti, pur con patologie pregresse, aspettano come una liberazione l'appuntamento con il vaccino, abbiamo contatto l'ufficio stampa di Maurizio Costanzo chiedendo una ulteriore spiegazione: "Confermiamo che Maurizio Costanzo ha fatto il vaccino per motivazioni ben precise, ha patologie cardiache pregresse che giustificano il vaccino, fatto appena disponibile dopo la prenotazione del medico curante - spiegano - Maurizio è stato più volte in ospedale ed è un paziente a rischio".



*Edit 20:26: Dal Campus Bio Medico, spiegano che dopo l'accordo con la Regione Lazio per la sperimentazione, sono state inviate delle comunicazioni a tutti i pazienti over 80 in cura presso il policlinico universitario. Tra questi i più rapidi a prenotarsi sono stati poi vaccinati e tra loro appunto Costanzo e la Lollobrigida.