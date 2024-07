Mille euro per fare l'assaggiatore di gelato (per un solo giorno)

Numero di posti vacanti: uno. Durata del contratto: un giorno. Mansione richiesta e stipendio: mangiare gelato, paga di mille euro per una sola persona. Il "lavoro dei sogni" è (anche e soprattutto) una trovata di marketing. Fare l'assaggiatore o l'assaggiatrice di gelato da oggi è possibile grazie alla partnership tra InfoJobs e Maxibon, iconico brand del gruppo Froneri: dal 2 luglio sono aperte le candidature per svolgere il lavoro più goloso al mondo, ma solo per un giorno, si legge sull'annuncio decisamente sui generis. Anche la retribuzione è invitante: sono previsti mille euro per una giornata di lavoro.

L'esperienza si svolgerà mercoledì 31 luglio a Milano, in una location in cui l'assaggiatore/assaggiatrice di Maxibon "avrà la possibilità di partecipare a una degustazione guidata da uno dei professionisti del team di Maxibon e scoprire tante curiosità dei dietro le quinte del sandwich gelato più venduto in Italia", scrivono i promotori dell'iniziativa.

Per presentare la propria candidatura su InfoJobs, la piattaforma digitale che dà supporto alle aziende nel processo di ricerca e selezione del personale, basterà soddisfare i seguenti requisiti: "Essere una persona divertente, autentica, curiosa, appassionata dei social media e, soprattutto, dei gelati Maxibon". Così i "cool jobs" di InfoJobs, che approdano per la prima volta in Italia, proprio grazie alla partnership con Maxibon.

"I lavori che abbiamo sempre sognato esistono realmente e noi di InfoJobs vogliamo dare visibilità proprio ad essi. Vogliamo far sì che le persone li provino, li sperimentino scoprendo un nuovo lato del mondo del lavoro", ha commentato Nilton Navarro, brand manager di InfoJobs. "Diventare assaggiatore o assaggiatrice di Maxibon per un giorno è un'occasione unica per scoprire cosa lo rende diverso dagli altri sandwich gelato", ha dichiarato Simona Mantovani, brand manager di Maxibon.

La trovata commerciale di Maxibon è una forma di "marketing esperienziale", che fa leva sulla sfera emotiva del consumatore per creare un legame personale e duraturo col brand.