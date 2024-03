McDonald’s, alcuni ristoranti chiusi per blackout tecnologico: "Stiamo risolvendo"

Chiusi temporaneamente alcuni ristoranti McDonald’s in tutto il mondo a causa di un guasto al sistema informatico. Un "blackout tecnologico", ha fatto sapere la multinazionale scusandosi con i clienti che si lamentavano sui social.

In alcuni ristoranti non è possibile ordinare il cibo dai chioschi elettronici fai-da-te e dalle app sui telefonini. "Stiamo lavorando diligentemente per risolvere la situazione e apprezziamo la vostra pazienza durante questo inconveniente", ha detto la catena di fast food.

In Italia l’impatto sarebbe molto limitato. Problema risolto nel Regno Unito, in Cina, in Danimarca e a Singapore. Ancora in tilt il sistema in Giappone, Nuova Zelanda, Germania e Austria.