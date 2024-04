Ex meccanico della Jordan Formula 1 molla tutto e apre un'officina in un paesino sperduto di montagna

Ha lasciato Parigi per vivere e lavorare nel paese dal quale il padre era partito, quando lui non era ancora nato, in cerca di fortuna. Il 51enne Frédéric Malchiodi dal gennaio di quest’anno ha aperto un’officina da meccanico a Ferriere, in Alta Valnure, Appennino piacentino. Suo padre era emigrato dalla frazione di Brugneto (Piacenza) per fare il muratore a Parigi, dove già erano presenti alcuni suoi parenti. Lo seguì poi il fratello: insieme hanno a lungo gestito una ditta edile a Fontenay-sous-bois, un sobborgo parigino molto popolato dai piacentini. In Francia poi si è anche sposato. Frédéric è nato là, ma tornava a Brugneto tutte le estati in vacanza.

Appena è diventato maggiorenne ha fatto il meccanico per la Renault in un’officina. "Tornato dal servizio militare - racconta - un amico che lavorava in Formula Uno mi ha invitato a seguirlo per curare i motori Peugeot, al servizio delle scuderie Jordan e Prost, a fine anni ’90. Poi sono stato impegnato sette anni nel Mondiale Wrc di Rally, sempre per la Peugeot". Malchiodi smette di essere un giramondo quando Citroën sostituisce Peugeot (le due case sono della stessa famiglia) nei rally. "Ho lavorato un po’ in Italia per un’azienda e poi ho fatto il mototaxi a Parigi. Infine, sono tornato per cinque anni a occuparmi del mondiale di rally, stavolta dedicandomi alle gomme della Michelin", racconta.

E come è arrivato all’idea di venire a Ferriere? "Ce l’avevo nella testa da sempre di aprire un’officina qua, ma mia moglie è francese e i ragazzi andavano a scuola. Con il Covid, però, abbiamo sofferto molto, chiusi in un appartamento in città. Abbiamo deciso insieme di cambiare vita: vendere l’appartamento in Francia e venire a Ferriere, i figli ormai sono grandi".