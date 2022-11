I medici non potranno più sconsigliare i vaccini

I medici italiani potrebbero essere tenuti a non sconsigliare l'utilizzo dei vaccini e metterne in dubbio la loro valenza dal punto di vista scientifico. Si muove in questa direzione la proposta di revisione del codice deontologico della professione avviata dalla federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Lo ha anticipato Filippo Anelli, presidente Fnomceo, durante il convegno "Una nuova deontologia per il nuovo ruolo del medico", che si è tenuto a Roma nei giorni scorsi. Con la riforma del codice "saranno innanzitutto introdotti degli articoli relativi ai vaccini e alle vaccinazioni: i vaccini rappresentano un fondamentale strumento di prevenzione e i medici non potranno disconoscerne il valore scientifico. Conseguentemente, il medico non può sconsigliarne l'utilizzo", ha detto Filippo Anelli.

Se la revisione diventasse realtà, i medici italiani che "verranno chiamati a partecipare a campagne vaccinali non potranno non effettuare la somministrazione degli immunizzanti". Non significa però che si parlerà di obbligo vaccinale, precisa Anelli. "Il codice non può prevedere un obbligo di vaccinazione, poiché questo sarebbe in contraddizione con il dettato costituzionale sulla libertà individuale", ha spiegato il presidente della Fnomceo.

Quello che potrebbe cambiare, insomma, anche alla luce della pandemia da Covid-19, è che il codice in futuro metterà nero su bianco la "centralità" delle vaccinazioni, obbligando tutti i medici a partire da questo presupposto. Al via dunque una "grande riflessione", che dovrebbe portare al nuovo codice deontologico entro il 2024. L'attuale versione è del 2014 e della revisione si occuperà una consulta ad hoc, con il coinvolgimento dei vari ordini dei medici sparsi sul territorio.