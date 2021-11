Il medico no vax che usa i funghi contro il Covid

C'è un medico no vax che utilizza i funghi contro il Covid. E ora rischia la sospensione. L'Ordine dei medici di Rimini ha deciso di aprire una serie di procedimenti disciplinari nei confronti di una decina di camici bianchi che hanno sconsigliato ai propri pazienti di ricevere il vaccino anti Covid-19. Alcuni di loro sono già stati sospesi dall'Ausl perché non hanno voluto immunizzarsi. L'Ordine nei mesi scorsi ha sanzionato una sessantina di medici che non hanno voluto immunizzarsi contro il coronavirus. Di questi, dieci hanno fatto marcia indietro dopo la sanzione. Ne restano sospesi circa 50, pari al 2,5% sul totale degli iscritti. E tra questi c'è un medico che ha dichiarato di aver assunto funghi medicali immunostimolanti per prevenire l'infezione.

Proprio il medico in questione nel luglio scorso aveva rilasciato un'intervista in cui spiegava perché non aveva voluto vaccinarsi: "Ogni medico deve comportarsi secondo coscienza. Sono contrario all'obbligo e a questa campagna che ci vuole tutti vaccinati. Basta caccia alle streghe. Piuttosto bisognerebbe investire di più sulla ricerca per trovare cure efficaci contro il virus". Secondo il dottore "si guarda al vaccino come unica arma, non si parla abbastanza delle reazioni avverse".

Già all'epoca il medico aveva raccontato di non aver paura di contagiarsi. "Nel caso affronterò la malattia", che avrebbe provato a tenere lontana con una serie di precauzioni: "Io ho cercato di prevenire il virus assumendo anche dei virus immunostimolanti". L'Ordine pertanto ha ritenuto di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dottore, che è stato chiamato a dare spiegazioni. Il procedimento è iniziato da poco, ed è tuttora in corso.

I medici non vaccinati contro il Covid

I medici non vaccinati contro il Covid e sospesi dalla professione sono 54 nella provincia di Rimini, il doppio della media nazionale. A tracciare il quadro è Maurizio Grossi, presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Rimini, area dell'Emilia Romagna nota per il tasso di vaccinazione basso in tutta la popolazione. "Sono 54 i medici della provincia di Rimini non vaccinati contro il Covid e sospesi dalla professione, su 2.200 iscritti all'Ordine, con una percentuale superiore al 2%: una media alta, doppia rispetto a quella nazionale che si attesta circa all'1%", spiega Grossi. Complessivamente, la Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), che riceve il flusso di dati dagli Ordini provinciali, nei giorni scorsi ha comunicato che sono "1.656 i medici sospesi perché non vaccinati" contro il Covid e "salgono a 522 coloro che, dopo la sospensione, si sono vaccinati".

Per quanto riguarda i medici, "purtroppo la percentuale più elevata di non vaccinati contro Covid, anche tra i camici bianchi, è in linea con questo territorio - spiega Maurizio Grossi -. Tra l'altro si è osservato che nei territori dove maggiore è la popolarità delle medicine non convenzionali, l'adesione vaccinale è minore. E noi, a Rimini, abbiamo molti medici che esercitano in queste medicine. Ma, in realtà, il perché di questa alta concentrazione di non vaccinati ce lo stiamo chiedendo anche noi. Non è facile capirlo per quanto riguarda i medici", afferma il presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Rimini, precisando che "si tratta, comunque, di una piccola percentuale. Il 98% dei medici si è vaccinato. In una popolazione generale sarebbe un ottimo risultato. Per i professionisti, invece, fa male vedere questo 2% di rifiuto: vorremmo essere al 100% di adesioni, perché abbiamo un obbligo deontologico oltre che l'obbligo civile che tutti come cittadini devono avere. Ci stiamo interrogando e cercheremo di intervenire a livello di informazione e formazione con il massimo dello sforzo", conclude Grossi.