Medico vaccinato muore di Covid, la figlia invita a immunizzarsi: per la leghista è una "barzelletta"

''Una barzelletta'': così Francesca Donato, europarlamentare della Lega, aveva apostrofato la storia di un medico vaccinato morto a causa del Covid a Castelvetrano, nel Trapanese, e della figlia che, nonostante il lutto, aveva deciso di lanciare diversi appelli a vaccinarsi.

"Castelvetrano, medico morto di Covid, era vaccinato con doppia dose (la dichiarazione finale della famiglia risulta credibile quanto una barzelletta). È morto, oggi, il 64enne medico castelvetranese Leonardo Ditta. Il dottore, era ricoverato presso il reparto Covid di Marsala dove si trovava da circa un mese". ", aveva scritto su Twitter l'eurodeputata.

"La famiglia del medico Leonardo Ditta -proseguiva il post - fa sapere che 'anche se il vaccino (era stato vaccinato con doppia dose Pfizer a gennaio) in questo caso non è bastato a evitare le conseguenze peggiori, la vaccinazione resta l’arma fondamentale per combattere questa malattia e invita tutti a vaccinarsi per interrompere la catena del contagio''.

Parole dure a cui è arrivata la replica della famiglia del medico defunto: ''Salve, sono la figlia del dott. Ditta. Non si vergogna di speculare in questo modo su un morto? Invece di criticare la nostra credibilità dovrebbe pensare ad avere un minimo di pudore e rispetto''. Una risposta altrettanto dura e decisa.

Passata la notte, Francesca Donato ha deciso di chiedere scusa alla famiglia Ditta, cercando spegnere definitivamente la polemica: ''Non intendevo affatto offendere lei né la sua famiglia e tantomeno speculare sulla perdita di suo padre. Ero scettica rispetto al fatto che nel momento del lutto ci teneste a consigliare il vaccino a tutti. Mi scuso se comunque l'ho offesa e le porgo le mie sincere condoglianze".

"Ieri su un mio tweet – ha spiegato sui social – è stata gonfiata una polemica pretestuosa. Ho affermato che mi sembrava credibile quanto una barzelletta che di fronte al lutto familiare la figlia trovasse tempo e voglia di occuparsi della strategia vaccinale. Ho erroneamente attribuito quelle parole ad una iniziativa del giornalista".

In conclusione, l'eurodeputata leghista cerca di chiudere la querelle una volta per tutte: "Penso che tutti i morti vadano sempre rispettati e lasciati riposare senza essere usati come strumenti di una tesi o del suo opposto".