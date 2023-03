Meloni a Cutro: "La linea del governo non cambia". E annuncia il "reato universale" per i trafficanti

"Abbiamo voluto celebrare qui il Consiglio dei ministri perché all'indomani della tragedia del 26 febbraio volevamo dare un segnale simbolico e concreto. E' la prima volta che un Cdm si svolge in cui si è consumata una tragedia legata al tema migratorio e la presenza dell'interno Consigio dei ministri è un modo per ribadire quanto questo governo sia attento e concentrato su questo dossier". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Cutro. La linea del governo però non cambia. "Sbaglia di grosso chi pensa che a seguito della tragedia di Cutro cambia la nostra politica sulle migrazioni. Abbiamo licenziato un decreto legge - ha aggiunto - che affronta questa materia e lo abbiamo fatto per ribadire che siamo determinati a sconfiggere la tratta di esseri umani responsabile di questa tragedia, la nostra risposta a ciò che è accaduto è una politica di maggiore fermezza".

Uno dei punti più importanti del nuovo decreto è l'introduzione di una nuova fattispecie che prevede una pena fino a 30 anni di reclusione "nel caso in cui muoiano delle persone" com'è avvenuto a Cutro. "Il reato - ha aggiunto Meloni - verrà perseguito dall'Italia anche se commesso al di fuori dei confini nazionali. Chi si rende responsabile di lesioni gravi o di morte è perseguibile con un reato che noi consideriamo universale. Significa non colpire solo in trafficanti che sono su quelle barche, ma anche i trafficanti che ci sono dietro".