Meloni, farò quel che posso per difendere la vita di Indi

"Dicono che non ci siano molte speranze per la piccola Indi, ma fino alla fine farò quello che posso per difendere la sua vita. E per difendere il diritto della sua mamma e del suo papà a fare tutto quello che possono per lei", promette Giorgia Meloni, che nella giornata di oggi 6 novembre ha convocato un Consiglio dei ministri lampo per concedere la cittadinanza italiana a Indi Gregory, la bambina inglese di otto mesi affetta da una rara malattia mitocondriale a cui l'Alta Corte londinese voleva sospendere i trattamenti vitali.

La mano tesa del governo italiano permetterà alla piccola di lasciare il Queen's Medical Centre (QMC) dell'Università di Nottingham e arrivare in Italia per essere sottoposta a cure specialistiche. L'impegno della premier arriva dopo settimane di trattative condotte dall'esecutivo nel massimo della riservatezza.

Il caso, infatti, aveva smosso l'opinione pubblica. L'Alta Corte di Londra aveva disposto la sospensione dei trattamenti vitali dalle ore 15 di oggi, nonostante le richieste della famiglia della bimba di trasferirla in Italia presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, che si era offerto di seguirla e di prestarle cure specialistiche. Il giudice londinese ha autorizzato l'ospedale di Nottingham a sospendere le terapie e i supporti vitali come la ventilazione assistita, basandosi sul parere dei medici che ritengono che Indi stia morendo e le cure siano inutili e dolorose. Ma ora, per i genitori della neonata inglese, si accende una speranza.