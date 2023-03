Se Meloni dice di aver salvato più migranti di altri

Quando la miglior difesa è l'attacco. Giorgia Meloni sfida le opposizioni alla Camera e passa al contrattacco affermando che il suo Governo è in realtà quello che ha salvato più migranti di altri. "Voglio dare qualche dato: dal 2013 al 2023 secondo l'Unhcr sono morte complessivamente 25.692 persone nel Mediterraneo. Sono andata a guardare qual era la percentuale delle persone che non si è riuscite a salvare: i dati di questo governo sono i più bassi. Siamo quelli che ad oggi in rapporto agli sbarchi sono riuscite potenzialmente a salvare più persone" ha affermato la premier. Quanto è vera questa affermazione? Ci vengono in soccorso i dati dell'Organizzazione Internazionale delle migrazioni relativi all'intero Mediterraneo, dove la triste contabilità delle morti in mare è purtroppo continuata a rilsalire rispetto agli anni precedenti.

Inutile dire che la stragrande maggioranza sono vittime provenienti dalla rotta centrale del Mediterraneo. A fine febbraio la triste contabilità delle morti in mare contava oltre 225 vittime accertate solo in Italia, più di quelle verificatesi nell'intero Mediterraneo nel 2019, a fronte di sbarchi che sono però di gran lunga superiori rispetto agli anni precedenti. Nonostante il decreto sulle ONG, contestato dall'Unione Europea e visto dalla destra come vero e proprio "pull factor" rispetto agli sbarchi e le partenze il flusso di migranti non si arresta e a marzo fa registrare un vero e proprio record: sono 20.021 i migranti arrivati secondo il ministero dell'Interno quest'anno contro i 6263 dell'anno scorso.

A testimonianza che sicuramente gli uomini della Guardia Costiera hanno fatto un buon lavoro finora, ma che non sappiamo ancora cosa succederà nel corso del 2023, specie nei mesi più caldi dove si registra l'afflusso più grande di sbarchi. Perché è proprio nei mesi primaverili ed estivi che il famoso decreto anti-ONG potrebbe fare sentire gli effetti e pur avendo un effetto pressoché nulla sugli sbarchi effettivi, potrebbe avere effetti per quanto riguarda la mortaltà di chi si mette in viaggio verso il nostro Paese. Si è aggirato attorno al 14% la percentuale di salvataggi da parte di navi Ong di fronte ai 101.127 migranti arrivati in Italia nel 2022. E nessuno ha la sfer di cristallo per capire cosa succederà in mesi che, dal fronte dell'immigrazione, si prospettano molto caldi.