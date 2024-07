Giornalista insulta Giorgia Meloni su Twitter: ora dovrà risarcirla

Una giornalista è stata condannata a risarcire Giorgia Meloni dopo aver pubblicato due "tweet diffamatori" e frasi da body shaming. La sentenza è stata emessa dal giudice della quinta sezione penale di Milano nei confronti di una giornalista pubblicista di 36 anni, che con lo stesso verdetto è stata assolta, però, da un terzo post su twitterTwitter, nel frattempo acquisito da Elon Musk e diventato X.

Il risarcimento a Giorgia Meloni per i post su Twitter: cosa dicevano

I contenuti sono stati pubblicati su Twitter nello stesso giorno, il 12 ottobre 2021, in tre post differenti: in uno la giornalista aveva pubblicato una "foto falsa", ritoccata, di Meloni e che la ritraeva "in ambiente privato con la fotografia di Benito Mussolini alle spalle". E aveva scritto: "Dietro c'è la sua matrice preferita". Per questo tweet, il primo in ordine di tempo quel giorno, l'imputata è stata assolta con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

Per gli altri due successivi tweet con gli insulti, seguiti alla risposta in relazione a quell'immagine falsa che Meloni aveva pubblicato sul suo profilo Facebook, la 36enne è stata condannata per diffamazione e a una multa di 1.200 euro, con pena sospesa, oltre al risarcimento della presidente del Consiglio con 5mila euro. Una somma che, se verrà confermata da una sentenza definitiva, Meloni "sicuramente devolverà", come ha detto il legale Luca Libra.

Come ricostruito nell'imputazione della Procura, la 36enne, difesa dal legale David Olivetti, aveva pubblicato tre anni fa, "sulla bacheca twitter personale e visibile a chiunque" di Meloni, la "foto ritoccata" che la ritraeva in casa con alle spalle la foto di Mussolini, scrivendo: "dietro c'è la sua matrice preferita". La premier, poi, aveva risposto sulla sua pagina Fb, postando quell'immagine.

Sempre quel giorno, verso sera, la giornalista aveva replicato scrivendo di aver "rimosso" la foto, ma poi aveva insultato Meloni. E ancora, meno di un'ora dopo, aveva scritto frasi da "body shaming". In relazione al primo post con la foto falsa anche la pm aveva fatto notare che quell'immagine non era stata creata dall'imputata e il giudice, come viene spiegato, potrebbe aver ritenuto che mancasse l'elemento soggettivo della volontà di offendere.

La pm, invece, aveva evidenziato nella sua requisitoria la portata diffamatoria degli altri due tweet. Le motivazioni del verdetto tra 90 giorni. L'imputata, da quanto si è saputo, aveva sempre rifiutato una transazione per chiudere prima il procedimento.