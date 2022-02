Meloni, Salvini e i figli non vaccinati contro il Covid: "Accuse assurde"

Non hanno mai fatto mistero del loro scetticismo verso i vaccini anti Covid sui bambini e hanno dichiarato pubblicamente di non avere immunizzato i propri figli. Adesso il leader della Lega, Matteo Salvini, e di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, tornano sull'argomento e si dicono vittime di "attacchi incredibili".

"Ho diritto di scegliere sulla salute di mia figlia, ma sono stata linciata, mia figlia gettata sulle prime pagine per una scelta che fanno il 90% degli italiani", dice Giorgia Meloni. Ospite di Porta a Porta, in onda oggi 17 febbraio su Raiuno, si difende e spiega la propria scelta: "Non sono stata convinta dalla scienza. La scienza non è religione".

Sulla stessa linea il leader del Carroccio. Intervistato da Radio Radio dice: "Per aver osato dire che di comune accordo non avevo vaccinato mia figlia di 9 anni, apriti cielo... Una settimana di bombardamento e di accuse assurde. Ho fatto quello che hanno fatto i due terzi delle mamme e dei papà in coscienza di questo Paese. Non penso - aggiunge - che una mamma e un papà vogliano il male del loro bimbo".

A Salvini e Meloni nei giorni scorsi aveva risposto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. "Onorevole Giorgia Meloni lei è libera di non vaccinare sua figlia. Non di fare disinformazione pubblica sui vaccini. Grazie", aveva scritto in un tweet.

Seppure indirettamente, senza mai citarli, era intervenuto anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Franco Locatelli "La vaccinazione - ha ribadito - è raccomandata da tutte le associazioni pediatriche e lo voglio ribadire in maniera chiara, i benefici sono la tutela della salute dei bambini".