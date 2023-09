Meloni e Francia rispondono ad Amato: "Su Ustica nessun segreto di Stato, se ha nuovi elementi lo dica"

Giorgia Meloni ha risposto alle dichiarazioni di Giuliano Amato sulla strage di Ustica. "Quelle di Giuliano Amato su Ustica sono parole importanti che meritano attenzione - si legge in una nota pubblicata da Palazzo Chigi -. Il presidente Amato precisa però che queste parole sono frutto di personali deduzioni".

Amato, ex presidente del Consiglio, in un'intervista a Repubblica ha attirato l'attenzione sul tema, sostenendo che il DC9 I-TIGI della compagnia Itavia precipitato il 27 giugno 1980 nei pressi dell'isola siciliana di Ustica sia stato abbattuto da un missile francese destinato al dittatore libico Gheddafi. Ma cosa si sa sui documenti che riguardano la strage eventualmente coperti da segreto di stato?

Il segreto di Stato su Ustica, Meloni: "Non c'è"

"Premesso che nessun atto riguardante la tragedia del Dc 9 è coperto da segreto di Stato, e che nel corso dei decenni è stato svolto dall'autorità giudiziaria e dalle Commissioni parlamentari di inchiesta un lungo lavoro, chiedo al presidente Amato di sapere se, oltre alle deduzioni, sia in possesso di elementi che permettano di tornare sulle conclusioni della magistratura e del Parlamento, e di metterli eventualmente a disposizione, perché il governo possa compiere tutti i passi eventuali e conseguenti", la dichiarazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Amato aveva infatti invitato il governo a fare luce sulla vicenda, riportando sue personali esperienze da sottosegretario alla presidenza del Consiglio e da presidente del Consiglio. Nel processo per la strage di Ustica "non è mai stato opposto il segreto di Stato", "né risulta che tale vincolo sia stato apposto su atti o documenti inerenti il caso", assicura il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Negli anni scorsi si era parlato di alcune note informative inviate dal colonnello Stefano Giovannone al Governo italiano nei giorni precedenti la strage, in quegli anni di stanza all'ambasciata italiana a Beirut. Giovannone, capocentro del Sismi - i servizi segreti italiani dell'epoca -, in Libano dal 1973 al 1982, avvertiva il governo degli imminenti pericoli che correva l'Italia per mano del Fronte popolare per la liberazione della Palestina.

Nel 2020 Giuliana Cavazza, presidente onoraria dell'associazione “Verità per Ustica” e figlia di una delle 81 persone morte nella strage, ha chiesto copia di quei documenti, ma Palazzo Chigi - all'epoca c'era in carica il primo governo Conte -, negò la divulgazione perché avrebbero arrecato "un grave pregiudizio agli interessi della Repubblica".

La lettera di Palazzo Chigi sui documenti del colonnello Giovannone

La richiesta di Cavazza sulla pubblicazione dei documenti fu respinta da Palazzo Chigi perché quegli atti non riguardavano Ustica. Della vicenda parlò La Stampa nel 2020. La lettera che Palazzo Chigi ha indirizzato alla Cavazza, scrive La Stampa: "ripercorre brevemente la storia: il colonnello Giovannone oppose il segreto di Stato durante l'inchiesta sulla scomparsa dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo".

"Era il 1984 quando l'allora presidente del Consiglio, Bettino Craxi, confermò il segreto di Stato e ciò impedì anche ai magistrati di visionare il dossier. Da quel momento sulle informazioni di Giovannone si è stesa una coltre impenetrabile che è durata fino al 2014. E quanto prescrive la legge: il segreto di Stato può durare al massimo trent'anni. Immediatamente dopo, però, sulle sue carte è subentrata la classifica di 'segretissimo'. Significa che ora almeno i magistrati potrebbero leggere questi documenti, ma con tanti vincoli, e non è dato sapere quali procure li hanno visionati", si legge su La Stampa.

La desecretazione di questi documenti è stata dunque rinviata, per ora, al 2029. "Fu un missile francese ad abbattere il DC9 Itavia sui cieli di Ustica, lo ha detto Giuliano Amato che è stato presidente del consiglio nel '92-'93. Chiedo a Giorgia Meloni di convocare subito il Consiglio dei Ministri e togliere il segreto di Stato per dare conferma ufficiale: un atto ormai inevitabile", ha detto il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

Sul tema si è espresso anche Giovanni Donzelli, vice presidente del Copasir e responsabile organizzazione di Fdi: ""Quello che facciamo al Copasir è segreto e non mi permetterei mai di rivelarlo. Amato ha detto delle cose importanti. Noi da sempre chiediamo la desecretazione di tutti gli atti e le pagine non chiare di quegli anni. Amato dice delle cose, in passato ha detto l'esatto opposto".

Come funzionano i segreti di Stato e quando si possono desecretare

Il segreto di Stato è un vincolo posto dal presidente del Consiglio dei ministri su atti, documenti, notizie, attività e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi dello Stato. Si tratta di un atto politico che può essere disposto esclusivamente dal presidente del Consiglio dei ministri, in quanto vertice del potere esecutivo.

La magistratura non può acquisire o usare, in maniera anche indiretta, delle notizie sottoposte al segreto di Stato, fermo restando la possibilità per il giudice di ricorrere ad altri strumenti di prova, "purché gli stessi non incidano sul medesimo oggetto", si legge sul sito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

L'ultima legge in materia che regola il segreto di Stato è la n.124/2007. La norma fu approvata dal governo Renzi ed esclude tassativamente che il segreto di Stato possa riguardare informazioni relative "a fatti eversivi dell’ordine costituzionale o concernenti terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso".

Il limite temporale è di 15 anni, ulteriormente prorogabili dal presidente del Consiglio dei ministri per un periodo che non può complessivamente superare i 30 anni. Al termine di questo periodo di tempo è possibile desecretare. impone al Presidente del Consiglio dei ministri di comunicare i casi di conferma dell’opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il Copasir.

La risposta francese: "Abbiamo già fornito ogni elemento"

Dopo un iniziale no-comment in via ufficiosa, il Quai d'Orsay, il ministero degli Esteri francese, ha risposto all'intervista dell'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato sul disastro di Ustica: "Su questa tragedia la Francia ha fornito ogni elemento in suo possesso ogni volta che le è stato chiesto", fa sapere il ministero, aggiungendo che ogni informazione è stata fornita "soprattutto nel quadro delle inchieste condotte dalla giustizia italiana. Restiamo ovviamente a disposizione per lavorare con l'Italia se ce lo chiederà".

